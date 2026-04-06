Educación da luz verde a un plan para tratar de reincorporar a 10.000 jóvenes al sistema en Galicia

La tasa de abandono escolar se sitúa en Galicia en torno al 10,4%, tres puntos por debajo de la media estatal. El presidente del Xunta, Alfonso Rueda, reconoció este lunes que el dato "no es malo", si bien "tampoco es suficiente". Por ello, anunció un nuevo programa, Cualifica talento, centrado en aquellos perfiles "más vulnerables" a abandonar el sistema educativo.

Este pondrá el foco, según desgranó el responsable del departamento de Educación, Román Rodríguez, "en hombres de entre 18 y 24 años -al ser la tasa de abandono escolar mucho mayor que la femenina- y en población migrante". Para ello, se crearán equipos de orientación específica en las áreas urbanas para ofrecer itinerarios personalizados a alrededor de 10.000 jóvenes "población diana".

El objetivo real de la Xunta es que el próximo curso escolar, el que comienza en septiembre, se incorporen unas 2.000 personas al sistema. "Más allá de reducir el abandono escolar, queremos generar nuevas oportunidades", señaló Rodríguez, quien especificó que se apostará por la FP acelerada, la educación para adultos y los cursos en las Escolas Oficiales de Idiomas.