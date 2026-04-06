Galicia dice adiós al tiempo veraniego: ¿Cuándo habrá que volver a sacar los paraguas?

Tras una Semana Santa casi veraniega, en la que las imágenes de playas y terrazas a rebosar tiñeron el paisaje, la primavera vuelve a hacer de las suyas y la inestabilidad regresa a Galicia. El sol dará paso, ya en la tarde de este lunes, a chubascos, con posibilidad de tormentas en las últimas horas de la jornada, más probables en el oeste de Galicia. Tras más de una semana sin precipitaciones, las aceras volverán a estar mojadas en la comunidad y será necesario desempolvar los paraguas.

El mercurio seguirá hoy por encima de lo habitual para estas fechas y es que en todas las ciudades se superarán los 26 grados centígrados, según Meteogalicia, unas previsiones con las que coincide la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Más diferencia habrá en las temperaturas mínimas, que bajarán hasta los cinco grados en Lugo, mientras se mantendrán en 15 grados en Vigo, pasando por los 11 en Santiago.

¿Vuelve la lluvia a Galicia?

El martes la comunidad quedará bajo la influencia de las bajas presiones al oeste, con líneas de inestabilidad entrando a lo largo del día. Esto se traduce en cielos nubosos con chubascos generalizados en Galicia. Además, Aemet no descarta que vengan acompañados de aparato eléctrico, afectando especialmente a las zonas del interior de A Coruña y Pontevedra y a la parte occidental de Ourense. Alerta, asimismo, de la posibilidad de rachas de viento del sur muy fuertes en zonas de montaña de Ourense y Lugo.

Las temperaturas sufrirán un notable descenso y las máximas solo se mantendrán por encima de los 20 grados en Lugo, Ourense y Ferrol. Las mínimas descenderán hasta situarse en torno a los 10 grados en todas las urbes.

La lluvia en Galicia seguirá de forma irregular el miércoles, cuando las bajas presiones empiecen a desplazarse hacia el sudoeste de Lisboa, por lo que nubes y claros se mezclarán con chubascos intermitentes. Además, no se descartan nieblas matinales y vespertinas dispersas en el interior. Las temperaturas seguirán bajando y ninguna ciudad superará los 18 grados centígrados. En Santiago, sin ir más lejos, el mercurio oscilará entre los 7 y los 16 grados.

De cara al jueves, Galicia recuperará la influencia de las altas presiones situadas en las Azores, lo que permitirá que pueda brillar el sol. Aun así, Aemet advierte de la probabilidad de precipitaciones débiles en el litoral cantábrico y, con menos frecuencia, en las zonas de montaña de Ourense y del este de Lugo, donde podrían ir acompañadas de alguna tormenta ocasional. La alegría, en todo caso, no durará demasiado, ya que MeteoGalicia prevé que la lluvia vuelva a Galicia durante el fin de semana.