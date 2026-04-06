El Ayuntamiento de Lugo pierde a su tercer socialista del mandato: muere la concejala Olga López Racamonde

La concejala de Cohesión Social del gobierno municipal de Lugo, Olga López Racamonde, falleció este lunes, sumiendo en una nueva fase de luto a una corporación y un partido, el PSdeG-PSOE, que acumula tres pérdidas en lo que va de mandato: la de la exalcaldesa Paula Alvarellos y la del concejal Pablo Permuy.

El Ayuntamiento de Lugo confirmó la muerte de Olga López Racaonde, que sufría un cáncer de mama del que llevaba tiempo tratándose, en concreto desde 2022, y que la mantuvo ahora hospitalizada varias semanas.

Precisamente ella era enfermera de profesión, especialista en Obstetricia y Ginecología (matrona), una actividad que desarrolló a lo largo de su vida y que compaginó también con la docencia en la Escuela de Enfermería del campus de Lugo, de la USC. De hecho, López Racamonde siempre fue una firme defensora de la sanidad pública.

Nacida en Lugo en 1970, casada y con un hijo, saltó a la primera plana de la política en el año 2019 de la mano de la entonces alcaldesa Lara Méndez, hoy diputada autonómica, que le renovó su confianza en 2023, pese a que ya sabía de su enfermedad.

Un mandato para olvidar

La muerte de Olga López Racamonde se suma a la de la exalcaldesa Paula Alvarellos, el 1 de marzo de 2025, hace poco más de un año, a causa de un infarto. Pocos meses después, en septiembre, el PSOE perdía a otro concejal en Lugo, Pablo Permuy, convirtiendo el mandato iniciado en 2023 en cuatro años para olvidar.

"Desde o Concello de Lugo, queremos expresar o noso profundo pesar polo falecemento de Olga López Racamonde, concelleira de Cohesión Social. A súa partida deixa un baleiro profundo na nosa cidade", publicaron desde el Concello. "Ao longo da súa traxectoria, Olga destacou polo seu firme compromiso social e pola súa vocación de servizo público, sempre atenta ás persoas e ás súas necesidades. Como matrona, docente de enfermería e representante municipal, dedicouse con responsabilidade e entusiasmo a mellorar a vida das veciñas e veciños, especialmente das persoas máis vulnerables". "Queremos trasladar o noso máis sentido agarimo e as nosas condolencias á súa familia, amizades e a todas as persoas que compartiron con ela camiño", concluyen.