El Parlamento se prepara para el Debate del Estado de la Autonomía: Rueda avanza medidas en vivienda y nuevas rebajas fiscales

A partir de este miércoles, y hasta el viernes, el Parlamento de Galicia acogerá un Debate del Estado de la Autonomía (DEA) en el que el presidente gallego, Alfonso Rueda, deberá hacer balance y traer nuevas propuestas ante una oposición que ya se ha mostrado muy crítica con la gestión de su Ejecutivo. Este lunes el mandatario autonómico ha querido dar algunas pinceladas sobre las cuestiones de las que se hablará los próximos días en el hemiciclo, con el foco puesto, entre otras cuestiones, en las políticas de vivienda, un "tema central" de su legislatura en el que "hay nuevas cosas que aportar".

"Hay novedades derivadas del devenir diario y de las circunstancias que van apareciendo, de nuevos problemas que hay que solucionar", recalcó en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal de su equipo. Una parte de su discurso, añadió, se centrará en evaluar lo hecho en los dos primeros años de su mandato, algo a lo que concede "mucha importancia": "Lo hacemos con los recursos de los gallegos y si alguna cosa no se puede hacer también somos responsables de ello y hay que explicar cuáles son las circunstancias".

De este modo, el mandatario detalló que quieren "seguir insistiendo en hacer todo lo posible para ampliar las coberturas de carácter social", así como en "temas fiscales, de rebajas". Sobre esta cuestión, añadió que "nuestra intención no es subir impuestos cuando podemos bajarlos".

Más allá, Rueda reivindicó la "normalidad institucional" que supone que sea el segundo año del mandato en el que se celebra este debate autonómico de política general (en 2024 no hubo, dado que fueron las elecciones autonómicas y planteó su plan de mandato durante la investidura), al igual que la aprobación de las cuentas gallegas. También insistió en que rendirá cuentas y puso de manifiesto que "el nivel de cumplimiento" del más de medio centenar de propuestas aprobadas en la anterior cita es "del 85%.

Así las cosas, sobre las críticas de la oposición, replicó que "está en su derecho y en su papel de hacer crítica". "Siempre las hace normalmente, sin conocer las propuestas. Pero ya le gustaría al BNG tener el mismo nivel de cumplimiento en el programa por el que apoyó la investidura de Pedro Sánchez y que está todo sin hacer a día de hoy", zanjó.

La oposición se prepara para el DEA

También la oposición se prepara para un DEA en el que el BNG espera que Rueda haga "un refrito de anuncios" de los últimos años, lo que considera "un reflejo perfecto" de este Ejecutivo "incumplidor, vago y sin ideas para dar respuesta a los problemas de los gallegos". Así lo señaló la viceportavoz parlamentaria del BNG, Olalla Rodil, quien aseguró su formación se centrará "en la Galicia real".

"El estilo Rueda es pura propaganda, no tiene ni una sola propuesta para resolver los problemas que atraviesan a miles de gallegos. Anuncia, pero no hace", criticó, al tiempo que remarcó que el Bloque llevará a la Cámara autonómica "la voz de miles de personas que esperan 15 días o un mes" en el sistema sanitario gallego o a las "más de 20.000 personas que esperan en el registro de demandantes de vivienda".

Por su parte, la viceportavoz parlamentaria del PSdeG, Lara Méndez, criticó el balance de cumplimiento de las propuestas aprobadas en el debate de estado de la autonomía del pasado año, reprochando que "una parte importante consisten en enviar cartas al Gobierno". "Uno tiene la sensación de que Galicia es Dinamarca, que aquí todo va bien y que lo único que falla es el Gobierno central", alegó.