La Xunta calcula que las deducciones autonómicas ahorrarán a cada gallego más de 470 euros en la campaña de la renta

Quedan pocos días para que llegue el anual ajuste de cuentas con Hacienda, un momento estresante en las gestorías y temido por los contribuyentes. Los líos con las deducciones para rebajar su factura con el fisco son una de las grandes preocupaciones habituales y es que los cambios se suelen dar año tras año. “En la Xunta llevamos muchos años apostando por implantar rebajas fiscales, por no subir los impuestos”, destacó este lunes el presidente gallego, Alfonso Rueda, quien hizo balance de las medidas autonómicas tomadas en los últimos años en temas de tributación.

Según los cálculos compartidos por el mandatario autonómico tras la reunión semanal de su equipo, las medidas fiscales aprobadas y consolidadas por la Xunta desde el año 2022 permitirán que los gallegos ahorren en esta nueva declaración de la renta en torno a 47 millones de euros. Esto se traduce en una media de 476 euros por contribuyente cada año, de manera que el ahorro por persona desde que Rueda llegó a la Xunta sería de unos 1.900 euros.

Rueda hizo, así, un recorrido por las medidas aplicadas por su Ejecutivo. “Fuimos la primera comunidad en equiparar el IRPF de las familias con dos hijos al de las numerosas, con tres”, señaló sobre una medida de la que se benefician en torno a unas 190.000 familias. También para ellas, este año, por primera vez se aplicará la deducción del 15% de la compra de libros de texto y material escolar, de hasta 105 euros por menor.

Asimismo, enumeró las deducciones por nacimiento, adopción o acogimiento familiar. A estas habría que sumar las rebajas fiscales para los menores de 35 años que residen de alquiler o en las inversiones en instalaciones de climatización y agua caliente que usen energías renovables en la vivienda habitual. Además, en materia de vivienda, este año se añaden dos nuevas deducciones en el IRPF: hasta el 15% del coste de reformar una vivienda vacía para ponerla en alquiler y la posibilidad de descontar hasta 500 euros en el caso de alquilar un piso que no estuviese en uso.

En lo que se refiere al ámbito empresarial, dio cuenta de las deducciones por inversión en compañías agrarias, por inversiones realizadas en acciones de entidades cotizadas en el segmento de empresas en expansión, por la compra de acciones o participaciones en entidades de nueva creación y por donativos destinados a I+D+i.

Por último, el mandatario autonómico incidió en que podrán deducirse las ayudas dirigidas a los pacientes con esclerosis lateral amiotrófica (ELA) a cargo del Ejecutivo autonómico, para los afectados por la talidomida durante el período 1950-1985. Asimismo, tampoco será necesario cotizar las ayudas proporcionadas por la Xunta para paliar los efectos de la oleada de incendios del verano pasado.