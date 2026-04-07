Abren las becas para educación no obligatoria de las que se benefician 54.000 gallegos: plazos, cuantía y cómo solicitarlas

El plazo para solicitar las becas para el próximo curso escolar, tanto para estudios universitarios como no universitarios, permanece abierto desde este martes, 7 de abril, a las 08.00 horas, hasta el próximo 18 de mayo, a las 15.00 horas, ambos inclusive. Así lo recoge la convocatoria de becas de carácter general para el curso académico 2026-2027, dirigida a estudiantes que cursen estudios postobligatorios, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La solicitud se deberá cumplimentar mediante el formulario telemático de la sede electrónica del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes. Una vez cumplimentada, deberá ser firmada por el interesado o su representante legal, en el caso de ser menor de 18 años, con cualquiera de los sistemas de firma electrónica aceptados por la sede electrónica y enviada por el procedimiento telemático establecido, quedando así presentada a todos los efectos.

Además, advierte el BOE, no serán tenidas en cuenta las solicitudes telemáticas que no completen todo el proceso de presentación, obteniendo el resguardo de solicitud, que deberá ser conservado por el solicitante para acreditar, en caso necesario, la presentación en plazo y forma. El interesado podrá consultar el estado de tramitación de su solicitud en la sede electrónica.

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, animó, a través de un comunicado, a los jóvenes a solicitar estas becas, que beneficiaron a unas 54.000 familias gallegas mediante una inyección económica de 132 millones de euros, un 59% más que hace nueve años. “Permiten garantizar la igualdad de oportunidades y reforzar el acceso a la educación pública, asegurando el futuro de los jóvenes gallegos”, alegó.

Cuantías fijas y variables

Para estudiantes universitarios y de enseñanzas artísticas superiores, la beca de matrícula cubrirá el importe de los créditos en los que se haya matriculado el estudiante por primera vez en el curso 2026-2027.

La cuantía fija ligada a la renta del estudiante será de 1.700 euros tanto para universitarios como no universitarios; la cuantía fija ligada a la residencia durante el curso escolar será de 2.700 euros; la cuantía fija ligada a la excelencia académica tendrá un importe de entre 50 y 125 euros; y la beca básica para estudiantes no universitarios será de 300 euros, mientras que en el caso de los alumnos que cursen Ciclos Formativos de Grado Básico esta cuantía será de 350 euros.

La convocatoria recoge además cuantías adicionales para becarios con domicilio familiar en la España insular, Ceuta y Melilla y para los estudiantes universitarios con discapacidad. La beca de renta y de residencia en estudiantes universitarios y de enseñanzas artísticas superiores que, reuniendo el resto de requisitos, estén matriculados de entre 48 y 59 créditos será de 350 euros por cada concepto.

También se podrá solicitar la cuantía variable, distinta para los diferentes solicitantes, que resultará de la ponderación de la nota media del expediente y de la renta familiar, y cuyo importe mínimo será de 60 euros.

Casi un millón de estudiantes beneficiados

El Consejo de Ministros aprobó el pasado 10 de marzo el real decreto que regula los umbrales económicos y las cuantías de las convocatorias de becas para el curso 2026-2027 con una inversión de 2.559 millones de euros, lo que supone una dotación de 15 millones más que la destinada para este curso (2.544 millones). El Ministerio prevé que estas becas beneficien el próximo curso a 752.000 estudiantes en la convocatoria general y a 225.000 alumnos en la convocatoria para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. De esta forma, el número total de becarios rozará casi el millón de jóvenes.

Una de las novedades de esta convocatoria es que los becarios universitarios y de enseñanzas artísticas superiores con matrícula parcial que cursen entre 48 y 59 créditos, unos 20.000 estudiantes, podrán percibir, si cumplen los demás requisitos, parte de la beca de renta y de la beca de residencia, con 350 euros por cada una.

La segunda novedad se refiere al alumnado con discapacidad. El próximo curso, cerca de 2.000 estudiantes universitarios y de enseñanzas artísticas superiores con discapacidad de entre el 25 y el 64% verán adaptados los requisitos académicos relativos a la carga lectiva exigible para obtener beca: se les considerará matrícula completa a efectos de beca con 45 créditos en lugar de 60.