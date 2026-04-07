La Audiencia de A Coruña archiva el caso contra el exconselleiro do Mar por agresión sexual por falta de pruebas

La Audiencia Provincial de A Coruña ha confirmado el archivo del caso contra el exconselleiro do Mar Alfonso Villares por un presunto delito de agresión sexual, al considerar que no existen pruebas suficientes para llevarlo a juicio. La decisión respalda el criterio adoptado previamente por el juzgado instructor y la Fiscalía, en un contexto marcado por la exigencia de rigor probatorio en este tipo de procedimientos.

En su resolución, la sala ratifica el auto dictado en diciembre por el Juzgado de Instrucción número 2 de Ferrol, que dio por concluido el sumario tras no apreciar indicios bastantes de delito. Los magistrados subrayan que durante la causa se practicaron todas las diligencias necesarias, calificando la investigación como “amplia y minuciosa”.

El tribunal rechaza además la petición de la acusación particular de reabrir la instrucción para tomar declaración a dos nuevas testigos. A su juicio, no se trata de completar una investigación insuficiente, sino de intentar una nueva valoración de los hechos con el objetivo de forzar un resultado distinto al ya alcanzado tanto por la jueza instructora como por el Ministerio Fiscal.

En este sentido, la Audiencia considera que las diligencias solicitadas tienen un carácter “periférico y prospectivo”, es decir, alejado del núcleo de los hechos investigados. Los jueces cuestionan especialmente que estas personas pudieran aportar una valoración válida sobre una posible sumisión química, al no contar con cualificación pericial ni haber participado directamente en los hechos.

La resolución también recuerda que esa hipótesis ya fue analizada y descartada a partir de pruebas médicas, análisis clínicos y declaraciones de especialistas, lo que refuerza la falta de base objetiva para sostener nuevas líneas de investigación en esa dirección.

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Con este pronunciamiento, la Audiencia concluye que no procede continuar el proceso penal y confirma el cierre del caso, si bien la decisión aún puede ser recurrida mediante recurso de súplica.