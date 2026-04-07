El incendio en la Serra do Galleiro en Ponteareas, extinguido tras calcinar más de 750 hectáreas

Con el termómetro rozando los 30 grados y el viento azotando a más de 30 kilómetros por hora, los montes de Ponteareas y la Serra do Galleiro han sufrido este lunes el primer gran incendio de la temporada, cuyo origen fue un tractor, aunque desde la Xunta indican que hubo un segundo foco, apuntando a una «clara intencionalidad». Las llamas calcinaron unas 750 hectáreas de monte raso según las últimas estimaciones de Medio Rural, alcanzando la cima de la Serra do Galleiro, por lo que la imagen de una gran columna de humo se pudo visualizar desde Vigo y otros concellos del área metropolitana. El viento complicó tanto las labores de extinción que la Xunta tuvo que declarar el nivel 2 de emergencia sobre las siete de la tarde, debido a la cercanía del incendio al núcleo poblado de Galleiro, en Pazos de Borbén. Pero la Consellería de Medio Rural ha confirmado al filo de las 19.00 horas de este martes que el fuego en Galleiro ha quedado extinguido.

El incendio se declaró a consecuencia de un tractor ardiendo en la parroquia ponteareana de Padróns. Las altas temperaturas y las fuertes rachas de viento hicieron que las llamas corrieran sin control, poniendo en peligro a un núcleo de población en el barrio de Mouro, en Padróns. Por este motivo, la Guardia Civil consideró necesario evacuar de su vivienda a una persona de avanzada edad.

Las llamas alcanzaron la cima de la Serra do Galleiro a las dos horas de comenzar a arder, superando el término municipal de Ponteareas y calcinando territorio de Mos y de Pazos de Borbén. El nivel 2 de alerta se desactivó sobre las 23:30 horas de la noche. A medianoche se dio el incendio por estabilizado y finalmente por controlado pasadas las 14:30 del martes.

El operativo desplegado en la zona por la Consellería de Medio Rural para combatir el fuego incluyó cuatro técnicos, 17 agentes, 25 brigadas, 16 motobombas, dos palas, una unidad técnica de apoyo, cinco helicópteros y seis aviones. Además, el propio Concello de Ponteareas movilizó dos retenes de su servicio de emergencias municipal. En este sentido, cabe indicar que el concejal de Seguridad, Juan Carlos González Carrera, que estuvo coordinando el operativo municipal, recordó que este mismo monte fue duramente castigado por los incendios en Semanas Santas de años anteriores. Sin ir más lejos, esta Semana Santa tuvo lugar el primer gran incendio de la temporada en las comarcas del Condado y A Paradanta; concretamente en Arbo, donde ardieron 33 hectáreas.

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Un incendio el de la Serra do Galleiro que según la Consellería de Medio Rural ha quedado esta tarde del martes extinguido. «Finalmente afectó a una superficie de 750 hectáreas, de las cuales 550 corresponden a monte arbolado y las 200 restantes a raso», indicaron desde el departamento autonómico.