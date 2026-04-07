Galicia estudia las poblaciones de tres aves con interés para la caza

Galicia quiere conocer el estado de las poblaciones de paspallás (codorniz), rula (tórtola) y pombo (paloma torcaz) en su territorio, tres aves emblemáticas de la comunidad y que además tienen un elevado interés cinegético para miles de cazadores. Para disponer de una radiografía clara antes de adoptar decisiones sobre su gestión, la Xunta acaba de licitar por un importe de 98.539 euros el servicio para actualizar la información sobre la distribución, tamaño y abundancia en Galicia de estos tres pájaros.

En el caso de las dos primeras, su situación es además delicada en algunos puntos, con un importante retroceso de ejemplares desde hace años que motivó incluso la veda cinegética de la rula. La paloma torcaz, sin embargo, parece mucho más abundante, aunque la Consellería de Medio Ambiente también estudiará el estado de salud del que goza en Galicia.

El objetivo principal de este servicio, cofinanciado en un 60% con fondos europeos, es obtener una radiografía fiable sobre la cantidad, la distribución e incluso el tamaño de estas tres aves, empleando para ello métidos básicos de observación, seguimiento y cuantificación de los ejemplares.

Los trabajos se dividen en dos lotes: uno que estudiará las poblaciones en la comarca ourensana de A Limia, en concreto en Rairiz de Veiga, Vilar de Santos, Sandiás, Vilar de Barrio, Sarreaus, Xinzo de Limia, Trasmiras, Porqueira y Xunqueira de Ambía, uno de los últimos grandes reductos de la codorniz en Galicia y escenario habitual de caza de esta especie. También es frecuente allí la tórtola, ya que es de los pocos ecosistemas que mantienen vivo el cultivo de cereal junto a la Terra Chá de Lugo.

El segundo lote analizará los ejemplares reproductores de tórtola en el conjunto de la comunidad. La tórtola, tanto la especie autóctona como la turca, una invasora que se asentó hace años en la comunidad, está vedada para la caza desde hace años debido a su fuerte retroceso.

Codorniz

El paspallás (Coturnix coturnix), como se conoció toda la vida en Galicia, es una especie de gran interés cinegético que menguó a la misma velocidad a la que fueron desapareciendo los cultivos agrarios en el rural gallego, especialmente de cereales. Llegó prácticamente a desaparecer de muchas comarcas y hoy su gran reserva gallega se concentra en A Limia, por ser también el gran reducto del trigo gallego. De ahí que el estudio se centre en esa comarca, a la que acuden cada año cientos de cazadores.

Ejemplar de rula común / Cedida

Tórtola

A la rula (Streptopelia turtur) le ocurre lo mismo que a la codorniz: que con más eucaliptos y menos cultivos agrarios, Galicia ya no le resulta tan atractiva para sus visitas estivales. La tórtola pasa el invierno en África y llega habitualmente en primavera para pasar aquí el verano y parte del otoño, hasta que el frío la fuerza a migrar. Es un ave emblemática del rural gallego, pero está en serio decrecimiento, de ahí que la Xunta no solo vaya a estudiar su población en A Limia, sino que reserve una partida para analizar las colonias reproductoras en unos 50 puntos de las cuatro provincias gallegas, donde la invasión de la foránea tórtola turca le está comiendo terreno.

Paloma torcal en O Grove / Cedida

Paloma torcaz

La torcaz (Columba palumbuses) es lo que en Galicia se conoce popularmente como pombo, una especie que también se caza en algunos puntos del interior a la espera y que, a diferencia de las tres anteriores, está demostrando una enorme adaptación a los medios humanizados, lo que le permite mantener poblaciones estables e incluso crecer. Es habitual verla en grandes bandos sobre terrenos de cultivo o cantando con su sonido tan característico en robledales, ya que es muy fan de las bellotas.