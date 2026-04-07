La huelga indefinida de controladores afectará a los aeropuertos de Vigo y A Coruña, mientras Santiago estará cerrado por obras

La Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) y CCOO han realizado un preaviso de huelga indefinida para los controladores aéreos de las torres de control gestionadas por Saerco que comenzaría el 17 de abril a las 00.00 horas y afectaría a 14 aeropuertos en España. En concreto, la compañía es la encargada de la gestión del control de tráfico aéreo de los aeropuertos de Madrid-Cuatro Vientos, Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, El Hierro, La Gomera, Castellón, Burgos, Huesca, Ciudad Real, Vigo, A Coruña, Jerez y Sevilla.

Volar a Santiago tampoco será una opción, ya que el aeropuerto permanecerá cerrado desde el 23 de abril hasta el 26 de mayo por trabajos de mejora en la pista. Todo esto tendrá un efecto directo en la demanda turística o el comportamiento real de los viajeros ante la falta de vuelos directos a la capital gallega y las complicaciones que se puedan dar en los otros aeropuertos de la comunidad.

En un comunicado, los sindicatos han indicado que su decisión de convocar la huelga está destinada a denunciar la falta de plantilla, el deterioro de las condiciones laborales y su impacto en la seguridad operacional. Además, sostienen que el conflicto “no responde a incidencias puntuales”, sino a un problema estructural derivado de años de reducción de personal, sobrecarga de trabajo, improvisación organizativa e incumplimientos en materia de descanso, conciliación y planificación del servicio.

Según el preaviso registrado este lunes, la empresa ha ido disminuyendo efectivos “sin reponer adecuadamente las salidas”. Entre las causas de la huelga, USCA y CCOO citan la cancelación de vacaciones ya aprobadas, el uso “abusivo” de las disponibilidades, cambios de turno comunicados “con escaso margen”, falta de claridad en los cuadrantes sobre los descansos obligatorios y prácticas organizativas irregulares en varias dependencias.

Las organizaciones convocantes advierten además de que la seguridad aeronáutica “no puede sostenerse sobre una plantilla sometida a fatiga, estrés e incertidumbre permanente”. USCA y CCOO aseguran también que, antes de convocar la huelga, intentaron abrir una vía de negociación con la empresa, pero las reuniones previstas fueron aplazadas o canceladas “de forma reiterada” por parte de Saerco.