El vacuno mayor vuelve a marcar récords en la Central Agropecuaria de Silleda con 2.567 euros por ejemplar

La Central Agropecuaria de Galicia Abanca de Silleda sigue marcando récords semana tras semana. Si hace siete días era un buey por el que se pagaron más de 10.000 euros, este martes registró por segunda semana consecutiva el mayor precio medio de la historia del mercado en la categoría de vacuno mayor, con 2.567,79 euros por ejemplar. La cifra supone una ligera mejoría respecto al martes anterior, cuando se habían pagado de media 2.537,53, unos 30 euros menos por vaca.

En concreto, llegaron 264 ejemplares de vacuno mayor a Silleda, de los que se adjudicaron en la subasta la inmensa mayoría, 252. Un movimiento que generó 647.084 euros de negocio.

En concreto, se subastaron 228 vacas de categoría extra a una media de 2.679,12 euros, mientras que otras 23 de primera categoría se cotizaron a 1.151,15 euros. Hubo un ejemplar de segunda clase por 801 euros, así como uno del sello Vaca e Boi de Galicia que se pagó a 2.034 euros.

Precios de vacuno mayor de este martes / Cedida

Terneros a casi 2.000 euros

En cuanto a los terneros de recría, llegaron este martes a Silleda 923, de los que se vendieron 913 a una media de 923 euros, lo que supuso 619.167 euros de ingresos.

En cuanto a los de pasto, se vendieron 104 a una media de 1.270 euros. Y como siempre, los terneros para carne fueron los más caros, con 1.661 euros de media, aunque en el caso de los de raza rubia gallega esa cifra rozó los 2.000 euros.

De este modo, se confirma una semana más el gran momento de cotización del ganado vacuno en Galicia, tanto crías como adultos y tanto para suministrar a granjas de leche como para destinar a carne.