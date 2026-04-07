La Xunta "impulsará" el Bono Coidado para personas dependientes con 10.000 beneficiarios más en lo que resta de legislatura

El Parlamento de Galicia acoge desde este miércoles, y hasta el viernes, el Debate sobre el Estado de la Autonomía en el que el presidente gallego, Alfonso Rueda, hará balance de lo hecho hasta ahora en esta legislatura, al tiempo que traerá propondrá nuevas medidas ante una oposición que, en los últimos días, ha censurado su trabajo al frente del Ejecutivo tachándolo de "incumplidor".

A pocas horas de que de inicio el debate en la Cámara autonómica, fuentes del Gobierno de la Xunta avanzan que la intervención de Rueda se dividirá en tres grandes bloques: economía, servicios públicos y el "camino hacia la prosperidad que quiere seguir Galicia". "Será un discurso propositivo e en positivo", aseguran estas mismas fuentes.

El discurso de Rueda dará inicio a las 10.00 de la mañana y hablará sin límite de tiempo. Ya por la tarde, será el turno de los portavoces de los grupos con representación en el hemiciclo, donde cada uno tendrá 45 minutos para hacer una valoración del discurso del mandatario y defender su posición. A esto lo que seguirá la réplica de Rueda, de nuevo sin límite de tiempo, y una segunda intervención de los grupos de un máximo de 15 minutos.

Una de las principales medidas, adelantan fuentes del Ejecutivo, será un impulso al Bono Coidado, que ofrece 5.000 euros anuales - a razón de 416 euros mensuales- para dependientes, ya sea personas mayores o tengan una discapacidad con dependencia reconocida, que reciben atención en sus domicilios. En los dos últimos años, detallas, se duplicó el número de beneficiarios, pasando de 20.000 a 40.000, con un presupuesto actual de 179 millones de euros. Rueda anunciará este miércoles que, en lo que resta de legislatura, se pondrá a disposición otras 10.000 personas más y sus familias.

Más allá, según lo confirmado, Rueda hará un repaso por los retos pendientes en materia industrial y energética, las perspectivas del sector primario o los desafíos en el ámbito del empleo. Centrado en el ámbito social, abordará la situación de la sanidad y el sistema educativo, entre otros. El tercer bloque se centrará "en la innovación, nuestra identidad y en la mejora de la vertebración territorial de nuestra tierra".

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Estos anuncios se suman a los ya hechos por el presidente gallego el lunes, cuando aseguró que parte de su discurso pondrá el foco en las políticas de vivienda, un "tema central" de su legislatura en el que, considera, "hay nuevas cosas que aportar". También entonces, tras la reunión semanal de su equipo, afirmó que habrá nuevas rebajas fiscales, puesto que "nuestra intención no es subir impuestos cuando podemos bajarlos".

El debate se retomará ya el viernes con un primer turno de 30 minutos en el que está previsto que intervengan los viceportavoces parlamentarios para defender sus propuestas y después 10 minutos para fijar su posición respecto a las de los demás. Será el jueves cuando los grupos negocien entre ellos las propuestas a aprobar en la jornada siguiente.