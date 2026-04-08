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Debate del Estado de la Autonomía

Ana Pontón acusa a Rueda de «criminalizar» a los trabajadores con las bajas laborales: «los trata como vagos y maleantes»

La portavoz nacional del BNG arremete contra el PP por «su apoyo a guerras ilegítimas» y le acusa de «acosar a víctimas de acoso cuando tiene denuncias internas»: «ese es su feminismo»

La portavoz del BNG, Ana Pontón, en el debate del Estado de la Autonomía, este martes en el Parlamento de Galicia.

La portavoz del BNG, Ana Pontón, en el debate del Estado de la Autonomía, este martes en el Parlamento de Galicia. / Álvaro Ballesteros / Europa Press

Paula Pérez

Santiago

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, no dio tregua al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en su radiografía de una Galicia «débil y estancada» fruto de sus «incumplimientos, mentiras y promesas vacías». En su intervención en el Debate del Estado de la Autonomía, la líder nacionalista arremetió contra el plan para atajar el fraude en las bajas laborales anunciado por el jefe del Ejecutivo gallego por «criminalizar a los trabajadores». «Los trata como vagos y maleantes», denunció.

Indignada le preguntó a Rueda cómo puede tener «tanta cara dura». «Si las bajas son más largas en Galicia es porque usted tiene colapsada la sanidad pública y en lugar de reforzarla con más medios profundiza en su privatización a través de las mutuas», le advirtió.

Pero no solo puso un suspenso a la gestión de presidente gallego al frente de la Xunta, sino que sacó a relucir el contexto internacional marcado por el genocidio en Gaza o la guerra en Irán para desacreditar al PP. «Señor Rueda, tiene la conciencia tranquila situándose del lado de un criminal y un genocida», le increpó la portavoz nacional del BNG en alusión al tándem Trump-Netanyahu tras negarse los populares a condenar en el Parlamento el conflicto bélico en Oriente Medio.

De hecho, Pontón dedicó los primeros minutos de su intervención a dejar clara la posición del BNG en contra de Israel y EEUU al tiempo que clamó "no" a la OTAN. Y ante este panorama recriminó al titular de la Xunta que hay que "aprovechar la oportunidad de negocio". "Es una indencencia política y moral", denunció.

Y, a pesar de que la Audiencia provincial de A Coruña concluyó que no hay indicios para procesar al exconselleiro do Mar, Alfonso Villares, denunciado por agresión sexual, Pontón no aflojó en sus críticas y acusó al PPdeG de «acosar a la víctima para que no denunciara». «Este es su feminismo y su legado tras 17 años en el gobierno: darle las espaldas a las mujeres y a la igualdad», denunció.

Frente a esto, la portavoz nacional del BNG responsabilizó a los populares de «cargarse a los jueces de la sala tercera del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que tuvieron el atrevimiento de pedir que se cumpla la ley frente a su barra libre al espolio eólico», en alusión al magistrado Luís Villares que fue apartado de su puesto después de las sentencias que paralizaron varios parques eólicos en Galicia.

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Y esto se explica, según Pontón, porque Rueda se debe "al lobbie eléctrico y a la megaminería contaminante". Pero ante este negro panorama, la líder nacionalista proyectó "una alternativa" que encabeza el BNG. Y percibe ya señales de cambio en la sociedad gallega. Como ejemplo, puso el rechazo a Altri.

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