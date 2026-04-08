La previsión del ministro de Transportes sobre la apertura total de la autovía A-54 entre Santiago y Lugo: "Próximamente"

La autovía A-54, que comunica Santiago con Lugo y que es una de las infraestructuras de España que acumula más años en obras, apura sus últimos ajustes antes de su apertura definitiva. De hecho, el último tramo pendiente, el que comunica Arzúa con Melide, ya tendría que estar abierto porque la fecha tope era el 31 de marzo, pero la sucesión de borrascas del invierno ralentizó las obras. En Galicia, todos asumieron esta demora técnica.

Por ahora, no hay fecha concreta para la apertura y, si la hay, el Gobierno la mantiene bajo llave. O al menos eso se desprende de las palabras del ministro de Transportes, Óscar Puente, que este martes confirmó que "próximamente" acudirá al fin de obra de la autovía, sin precisar nada más.

Fue durante una respuesta en la sesión de control en el Senado a José Manuel Balseiro, senador gallego del PP, que le había reprochado el déficit de infraestructuras de la provincia de Lugo. Aunque las críticas del político de A Mariña se centraron en la falta de ejecución de las inversiones previstas para construir la autovía A-74 (Autovía de A Mariña), Puente repasó otras actuaciones dependientes de su ministerio en Galicia.

Así, anunció que la inauguración de la estación intermodal de Lugo será en el mes en junio, pero avanzó además que "próximamente" irá también al fin de obra de la autovía A-54 Lugo-Santiago, la misma que "ustedes dejaron empantanada", le reprochó al PP.

Fraga y Aznar inauguran el primer tramo de la A-54 en 1999 / Lavandeira

Más de un cuarto de siglo

La autovía A-54 es una infraestructura eterna si se tiene en cuenta que su primer tramo, entre Santiago y Lavacolla, entró en funcionamiento en 1999. Más de un cuarto de siglo después, siguen sin completarse sus aproximadamente 95 kilómetros.

Una vez se complete, esta autovía del interior gallego no solo unirá la capital gallega con Lugo, sino que cambiará en buena medida los ejes de movilidad por carretera en el norte de la comunidad, ya que dejará Santiago a menos de dos horas del Bierzo y acercará también León, lo que convertirá Compostela en el aeropuerto de referencia y la ría de Muros e Noia y la zona de O Barbanza en la playa para más de 100.000 bercianos.