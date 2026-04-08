Galicia abre la puerta de la vivienda pública a miles de gallegos más con prioridad para las familias jóvenes con hijos

El segundo debate del estado de la autonomía de la legislatura y el tercero de Alfonso Rueda como presidente de la Xunta puso en el foco de las medidas en la vivienda como "objetivo constante e irrenunciable" y "eje político absolutamente prioritario" de la legislatura. Así, el Gobierno gallego facilitará el acceso a la vivienda pública a miles de gallegos más elevando el límite máximo de renta para acceder a cuatro veces el Iprem. En la práctica, significa que una pareja con un hijo hasta ahora solo tenía derecho a un piso protegido si ingresaba menos de 2.2250 euros al mes, pero ahora podrán hacerlo si ingresan menos de 3.500 euros. Y en el caso de las familias numerosas, ese techo se eleva todavía más, hasta los 4.150 euros brutos mensuales de ingresos.

Esta medida de la Xunta para que la vivienda llegue a las capas de población que más lo necesitan se complementa con la reserva del 30% de las viviendas públicas para gallegos de entre 36 y 45 años cuando sean padres de niños pequeños, ya que está comprobado que es la franja poblacional que más necesita un techo y a la que más le cuesta conseguirlo.

Por último, ya dentro del apartado de la fiscalidad, Rueda avanzó que Galicia bonificará el 100% del impuesto de actos jurídicos documentados para viviendas protegidas, un tributo que paga tanto el promotor como el comprador y que en un piso de 100 metros cuadrados puede suponer hasta 15.000 euros. "Ahora, pasarán a ser cero para favorecer la colaboración público-privada en la construcción de vivienda protegida".

Un momento del debate / E.P.

Plan de control de bajas laborales

La vivienda centró así buena parte de un debate que no empezó con puntualidad británica, dado que Rueda en eso es poco anglosajón, pero en el que la niebla húmeda que envolvía Santiago durante la mañana sí le daba un aire londinense a la que muchos aún consideran la cita política más relevante del año. E incluso se demoró algo más por la toma de posesión del nuevo diputado socialista Julio Torrado, que prometió su cargo en sustitución de la viguesa Elena Espinosa.

La coincidencia del debate de política general en el ecuador de la legislatura también le permitió a Alfonso Rueda afrontarlo como un balance o evaluación y, en ese sentido, sacó pecho. "Dos años después, la Xunta cumplió más del 85% de las medidas a las que nos comprometimos para estos cuatro años", presumió. Por eso, sostiene que tiene las manos libres para adoptar nuevas iniciativas de aquí a 2028.

Y comenzó por las del área más económica. El titular de la Xunta puso el foco en la relevancia del empleo como motor para ganar población y fomentar una sociedad más igualitaria. Con el paro en mínimos en dos décadas, el foco se centró en las bajas laborales, un "problema estructural de primera magnitud" especialmente grave en el caso de Galicia, donde esos proceso se llevan por delante 2.200 millones anuales, el 3% del PIB. "Cada día no trabajan por bajas en Galicia 70.000 personas", muy por encima de la media estatal en porcentaje y duración. La Xunta activó un plan de revisión que, tras controlar a 130.000 personas de baja, detectó más de 30.000 fraudulentas. "Ahora pisamos el acelerador", avanzó Rueda, que anunció un programa integral de abordaje de las bajas laborales.

El núcleo de ese plan, que se dialogará con sindicatos y patronal, será la creación de unidades especializadas para la atención y control de las bajas por dolencias musculoesqueléticas o de psiquiatría menor, las más frecuentes. Estas unidades servirán de apoyo a los médicos de Atención Primaria. Y de forma paralela, se reforzará el papel de las mutuas a la hora de revisar las incapacidades temporales.

Energía verde, defensa y minería

En cuanto a la energía y la industria, Rueda anunció que Galicia apostará fuerte por las renovables, tanto con la eólica terrestre y marina como con los nuevos formatos de centrales reversibles o la energía undimotriz de las olas. Pero además lo hará bajo la premisa de de un mayor retorno para el territorio. "En las próximas semanas iniciaremos una ampliación de capital de Recursos de Galicia", la sociedad mixta para impulsar este tipo de proyectos y que ya permite de forma pionera en A Mariña a los vecinos cercanos a instalaciones energéticas participar de sus beneficios. La idea es extender ese modelo a toda Galicia. "Blindaremos el retorno social y económico, con nuevos descuentos en las facturas de la luz a particulares y empresas", prometió Rueda.

Por último, avanzó que siete sectores estratégicos de la economía gallega tendrán plan director antes de junio de 2027 y que este año se licitarán los primeros acuerdos para atraer inversiones en materia de defensa y seguridad, una oportunidad por el contexto global que la Xunta no quiere dejar pasar, igual que la "minería", con "enorme potencial" en Galicia.