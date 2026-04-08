El Debate sobre el Estado de la Autonomía de Galicia, en directo

Un plan especial para reducir las bajas laborales: unidades especializadas para su control y más autonomías para las mutuas

Ahora toca hablar de empleo. El paro está en mínimos y la Xunta se plantea seguir apostando por las microcredenciales, quiere renovar el servicio público de empleo con herramientas de IA, centrar los esfuerzos en quien quiere realmente encontrar trabajo y seguirá apoyando a los colectivos más vulnerables y más dificultades para encontrar un puesto.

Rueda califica las bajas laborales como "un problema muy serio", pues Galicia es las segunda comunidad con más jornadas laborales perdidas por bajas, y estas bajas suponen unas pérdidas de más de 2.200 millones de euros al año, un 3% del PIB.

"Es un problema estructural de primera magnitud" y hay mucho margen de mejora ... tenemos que garantizar que esté de baja quien debe estarlo, solo", afirma el presidente de la Xunta.

"Vamos a presentar un programa integral de abordaje de las bajas laborales. Crearemos unidades especializadas para la atención y control de las bajas por dolencias músculoesqueléticas y de psiquiatría menor, que son las más frecuentes. Estas unidades servirán de apoyo a los médicos de atención primaria que gestionen las bajas", anuncia el titular del Gobierno gallego.

Además anuncia que "se reforzará el papel de las mutuas en la revisión de las incapacidades temporales". Explica que "cuando una mutua realice una propuesta de alta suficientemente justificada, la inspección sanitaria la ratificará y acordará el alta. Solo si existen dudas, la inspección citará al trabador".

También avanza que las mutas ya no tendrán que solicitar, una por una, cada proba o tratamento al paciente, se tramitará una autorización global para hacr su labor más ágil y eficaz.

Alfonso Rueda promete que este Programa integral de abordaje de las bajas laborales se dialogará con los sindicatos y la patronal. Y el objetivo es ponerlo en marcha "a la mayor brevedad posible".