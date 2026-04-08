En Directo
El Debate sobre el Estado de la Autonomía de Galicia, en directo
La cita se desarrolla desde las 10.00 horas en el Parlamento de Galicia
R. S. C.
Este miércoles, se celebra en el Parlamento de Galicia el Debate sobre el Estado de la Autonomía de la XII legislatura. Será la tercera cita de Alfonso Rueda de este tipo, la segunda después de haber revalidado la mayoría absoluta para el PPdeG en las elecciones autonómicas del 18 de febrero de 2024. Se debatirá de de política general en el ecuador de mandato y el presidente gallego revelará los ejes en los que prevé hacer pivotar los otros dos años restantes. Al mismo tiempo, servirá para medir la capacidad de alcanzar acuerdos de los populares con BNG, PSdeG y Democracia Ourensana.
Galicia, la primera CC AA con una Ley de Educación Digital
Rueda sigue hablando de Educación. Afirma que "limitará el uso individual de dispositivos digitales en 5º de Primaria, a través de la futura Lei de educación dixital que preveemos aprobar este año", afirma y añade: "Esta nueva norma también convertirá a Galicia en la primera comunidad de España que regula los usos permitidos y prohibidos de la IA en la Educación".
"Esta nueva tecnología puede servir como apoyo, pero jamás debe reemplazar la atención del profesorado", declara.
"Habrá sanciones contra quienes atenten contra la dignidad de los profesores"
Rueda anuncia que "Galicia va a comenzar a aplicar sancións contra todas aquellas condutas que atenten contra la dignidad y la autoridad del personal docente. Se aplicarán en todos aquellos casos en los que el diálogo no funcione para resolver los conflitos".
El presidente de la Xunta explica que "unas aulas seguras pasan por un profesorado que se le reconozca la autoridad que tiene. Ni las presiones, ni las amenazas, ni las agresiones son tolerables en ningún caso".
Un plan especial para reducir las bajas laborales: unidades especializadas para su control y más autonomías para las mutuas
Ahora toca hablar de empleo. El paro está en mínimos y la Xunta se plantea seguir apostando por las microcredenciales, quiere renovar el servicio público de empleo con herramientas de IA, centrar los esfuerzos en quien quiere realmente encontrar trabajo y seguirá apoyando a los colectivos más vulnerables y más dificultades para encontrar un puesto.
Rueda califica las bajas laborales como "un problema muy serio", pues Galicia es las segunda comunidad con más jornadas laborales perdidas por bajas, y estas bajas suponen unas pérdidas de más de 2.200 millones de euros al año, un 3% del PIB.
"Es un problema estructural de primera magnitud" y hay mucho margen de mejora ... tenemos que garantizar que esté de baja quien debe estarlo, solo", afirma el presidente de la Xunta.
"Vamos a presentar un programa integral de abordaje de las bajas laborales. Crearemos unidades especializadas para la atención y control de las bajas por dolencias músculoesqueléticas y de psiquiatría menor, que son las más frecuentes. Estas unidades servirán de apoyo a los médicos de atención primaria que gestionen las bajas", anuncia el titular del Gobierno gallego.
Además anuncia que "se reforzará el papel de las mutuas en la revisión de las incapacidades temporales". Explica que "cuando una mutua realice una propuesta de alta suficientemente justificada, la inspección sanitaria la ratificará y acordará el alta. Solo si existen dudas, la inspección citará al trabador".
También avanza que las mutas ya no tendrán que solicitar, una por una, cada proba o tratamento al paciente, se tramitará una autorización global para hacr su labor más ágil y eficaz.
Alfonso Rueda promete que este Programa integral de abordaje de las bajas laborales se dialogará con los sindicatos y la patronal. Y el objetivo es ponerlo en marcha "a la mayor brevedad posible".
Más de 23.000 hectáreas en 25 concentraciones parcelarias nuevas, al final de la legislatura
Alfonso Rueda habla ahora del campo y promete que "no bajará la guardia" en la defensa de una PAC que benefie a Galicia.
También anuncia que al cierre de la legislatura quiere cerrar otras 25 concentraciones parcelarias con 23.000 hectáreas más porque "Galicia avanza, si avanza el campo gallego".
En política forestal, expone que 300 concellos se han adherido a los convenios para reforzar la gestión de las franjas secundarias, espera que los que faltan se apunten también y si no que asuman ""sus responsabilidades" de no hacerlo.
La Xunta ampliará su participación en Recursos de Galicia para que "haya más retorno social" de los proyectos de energía renovable
"No renunciamos a la eólica marina, siempre que sea compatible con nuestros recursos pesqueros que son fundamentales. Y también exploraremos otras fórmulas alternativas de energía", declara Alfonso Rueda.
El presidente de la Xunta promete que "todo este desarrollo de las renovables tiene que venir con beneficios directos para los lugares en que se instalen. Seguimos el ejemplo de Noruega".
Rueda anuncia que en las próxima semanas habrá una amplicación de capital de Recursos de Galicia para gestionar y participar más en estos proyectos y que haya más retorno social".
"Siempre que haya una oportunidad, la Xunta la va a aprovechar. Entre progreso y estancamiento, siempre optaremos por el progreso. Lo otro es absurdo, pero siempre desde la presevación ambiental. que es compatible con el progreso", remarca Rueda.
La Xunta eleva los umbrales de renta para acceder a viviendas públicas
Rueda recuerda que prometió construir 4.000 viviendas públicas y así el parque de vivienda pública de Galicia se duplicaría, y asegura que "las cuatro mil viviendas ya están en marcha, y en pocos meses comenzaremos a entregar las primeras llaves en Pontevedra y Santiago". Agradece la colaboración de alcaldes de todos los partidos políticos para impulsar las viviendas públicas y pide "prestigiar la vivienda pública" . No obstante, critica a Inés Rey por declarar A Coruña zona tensionada de alquiler, pues el resultado, sostiene, es que no hay oferta de pisos de alquiler.
Rueda anuncia que va a elevar el limite máximo de renta para acceder a una vivienda pública: Cuatro veces el IPREM. Pone un ejemplo, una pareja con un hijo, hasta ahora podía optar a un piso de promoción si ganaba menos de 2250 euros, ahora se eleva a 3.500 euros brutos al mes para acceder a una vivienda pública. El umbral será mayor en caso de familias numerosas: 4,5 veces el IPREM. Un ejemplo puedo optar una pareja con tres hijos que ganen 4.450 euros brutos mensuales .
El presidente de la Xunta también anuncia prioridad en el acceso a personas entre 36-45 años y familias con padres de niños pequeños. "Queremos ayudar a la clase media, lo tendrán mas sencillo", afirma Rueda .
"Huimos de la polarización y reivindicamos la pluralidad y el respeto"
El presidente de la Xunta expone una larta lista de datos que evidencian la buena marcha de Galicia: tres años haciendo los hospitales más operaciones, más de 93.000 gallegos dependientes (el 94,4% de los que tienen derecho y 20.000 más que en el arranque de la legislatura) reciben ayuda o servicios, récordo de exportaciones y de empleo ...
Dos años después de las elecciones, más del 85% del programa electoral cumplido o en marcha, sostiene Alfonso Rueda.
"Galicia no es ajena a la incertidumbres del panorama mundial y hay opciones populistas, que buscan polarización, pero Galicia no ha caido en esa forma de hacer política. Creo que el camino de Galicia es el más adecuado para protegernos y reforzarnos en este momento tan complicado. No hay que olvidar lo que nos costó conseguir lo que tenemos", defiende el también líder del PPdeG.
"Cuando aprobar unos presupuestos parece exótico, innecesario o caprichoso, aquí es lo normal. Huimos de la polarización y reivindicamos la pluralidad y el respeto. No debemos tener miedo y mantener nuestro propio camino", sostiene Rueda, que vuelve a reivindicar el lema de "Galicia calidade".
Rueda: "Afronto los desafíos de Galicia sin miedo, hipotecas y vacilaciones"
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, arranca la sesión dando el pésame a José Ramón Gómez Besteiro, que la semana pasada perdió a su madre.
"Frente a frivolidad, vengo a reinvindicar la política sólida ... Hay que gobernar para servir, y no estar solo en el cargo o estar para sobrevivir. Yo me debo a Galicia por encima de todo, y afronto los desafíos de la tierra sin miedo, hipotecas y vacilaciones", asegura Rueda.
Julio Torrado toma posesión como diputado del PSdeG
Antes de arrancar el debate, el socialista Julio Torrado promete el cargo como diputado. Releva a la viguesa Elena Espinosa.
Rueda ya está en su escaño
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y buena parte de los diputados de la Cámara autonómica, ya están en sus escaños. El Debate del Estado de la Autonomía está a punto de empezar.
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