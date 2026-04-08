Fallece Erundina López Pardo, madre del exministro socialista y empresario José Blanco

Erundina López Pardo, madre del exministro socialista José Blanco, actualmente dedicado a la actividad empresarial privada desde hace años, falleció a los 92 años de edad en la residencia de Lugo donde residía.

Erundina López se casó con Jesús Blanco Vázquez, ambos del municipio lucense de Palas de Rei. Allí residieron durante mucho tiempo, en la parroquia de Ferreira de Negral, donde nació el expolítico. Ella era modista y Jesús, camionero en una empresa, aunque con el tiempo acabó integrando el cuerpo de chóferes del departamento de Obras Públicas.

José Blanco perdió a su padre en enero de 2013, cuando era todavía político y después de haberlo sido casi todo en el PSOE. De hecho, el entonces expresidente del Gobierno Rodríguez Zapatero había acudido al funeral.

La pérdida de José Blanco se produce pocos días después de que el actual líder del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, también haya enterrado a su madre.

Entierro el viernes

El velatorio de Erundina López Pardo está instalado en el tanatorio Fernández Albia de Lugo, situado en As Arieiras, durante toda la jornada de este jueves. Está prevista la salida del cadáver el viernes a partir de las 16.15 horas para la iglesia parroquia del Ferreira, en Palas de Rei, donde será enterrada.