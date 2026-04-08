El juzgado de Viveiro ordena la reapertura de la causa por las grabaciones de mujeres orinando en la fiesta de A Maruxaina

La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Viveiro ha ordenado la reapertura de la causa sobre las imágenes subidas a páginas web de contenido erótico de mujeres que fueron grabadas mientras orinaban en la vía pública durante la fiesta de A Maruxaina, en agosto de 2019 en San Cibrao, en el municipio de lucense de Cervo.

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) informa de que la jueza instructora ha aplicado «la reciente interpretación jurisprudencial del Tribunal Supremo sobre el cómputo de plazos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la cual permite la práctica de diligencias en los doce meses siguientes a la identificación de un nuevo investigado».

El Tribunal de Instancia de Viveiro, tras analizar la ausencia de indicios de criminalidad contra el único investigado hasta el momento, acuerda la firmeza del sobreseimiento respecto a él, pero ordena la reapertura de la causa con el objetivo de investigar a otra persona identificada a partir de un informe técnico.

En consecuencia, decreta la práctica de diversas diligencias para esclarecer la participación de este nuevo investigado en los hechos y requiere a las partes que propongan las diligencias adicionales que consideren necesarias. La resolución no es firme, pues contra ella cabe interponer recurso de apelación.