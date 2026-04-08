Un tren a A Coruña sale con una hora y cuarto de retraso desde Santiago por incidencias en la red ferroviaria

Incidencias ferroviarias registradas este martes y miércoles en diferentes trenes han provocado demoras en trayectos con origen Vigo y que afectaron a todo el eje atlántico, incluyendo a los pasajeros de Santiago. La razón está en unas obras que se acometen en la estación olívica de Guixar, que se prolongarán durante doce meses y que impactan en la otra estación viguesa, la de Urzáiz.

De hecho, esta misma tarde de miércoles un tren con destino a A Coruña salió de la estación de Santiago con más de una hora de retraso. "En concreto una hora y cuarto", afirmaba uno de los afectados que se quedó tirado en los andenes de la estación Castelao de la capital gallega.

Además, según fuentes de Renfeconsultadas por Europa Press, otro de los convoyes afectados fue el Alvia de Vigo con destino a Barcelona, que desde el martes vio modificado su trayecto y cuyos usuarios tuvieron que ser reubicados en otras circulaciones o en transporte por carretera. De hecho, a los pasajeros que iban a Barcelona los llevaron por carretera de Vigo a Ourense para enlazar con otro convoy, mientras que aquellos que se bajaban antes, en Pontevedra, Vilagarcía o Santiago, los reubicaron en otras frecuencias. "Se trata de dos incidencias puntuales en el servicio", apuntan en Renfe, sin dar más detalles.

También un regional

El otro tren que se ha visto alterado es el regional dirección A Coruña de las 09.26 horas, que ha circulado con demora "por motivos operativos". Finalmente, llegó a su destino aproximadamente 25 minutos después de la hora prevista. Este mismo servicio registró un retraso similar el martes, cuando circuló cerca de 20 minutos tarde. Entonces, informaron a los pasajeros de que se debía a una "incidencia técnica en los equipos de a bordo del tren" y no a las obras de Vigo.