Un fotógrafo gallego, entre los mejores del mundo: Brais Lorenzo gana el World Press Photo por su cobertura de los incendios

El World Press Photo, la organización internacional de fotoperiodismo más prestigiosa del mundo, ha dado a conocer a los 42 ganadores del concurso que cada año selecciona las mejores instantáneas del fotoperiodismo mundial.

Entre los galardonados -se han presentado un total de 3.747 fotógrafos procedentes de 141 países-, se encuentra el fotoperiodista ourensano Brais Lorenzo.

El jurado independiente revisó un total de 57.376 fotografías y, las obras premiadas, reflejan algunos de los "problemas más acuciantes del mundo actual, marcado por la fragmentación, la urgencia y, a la vez, la resiliencia innata", según han resaltado desde la prestigiosa organización.

Los ganadores de este año han ofrecido así una "comprensión profunda" del mundo en el que vivimos, alternando entre perspectivas globales y "visiones profundamente personales e íntimas".

Brais Lorenzo

Brais Lorenzo (Ourense, 1986) ha sido reconocido con el World Press Photo en la categoría de Reportaje Gráfico de la región Europa, con 'Tierra quemada, una colección que recoge su cobertura de los incendios que arrasaron Galicia el verano pasado, considerada como la peor oleada de fuegos de la historia reciente de la comunidad gallega.

Su reportaje gráfico -para EFE, 'Revista 5W' y 'El País'-, busca transmitir la urgencia de actuar sobre las causas de estos incendios y pone el foco en el desequilibrio entre la magnitud del fuego y los medios con los que la gente lo combate.

Sobre su trabajo, desde el jurado han destacado su visión "urgente y completa" de los incendios, en una composición fotográfica en la que ha combinado la cercanía con las llamas con su perspectiva personal.

Han puesto el foco, además, en la paleta de colores "audaz y uniforme" capturada en composiciones variadas que transmiten la "magnitud de los incendios, la desolación de los pueblos despoblados y la compleja interacción entre los paisajes cambiantes, el cambio climático y el coste humano de las decisiones políticas locales".

Dos mujeres corren con un cubo de agua para ayudar a combatir un incendio forestal en Carballeda de Avia / Brais Lorenzo / EFE

En este sentido, desde el World Press Photo destacan la dimensión ambiental y social de su obra, lo que permite situar el desastre local en el contexto más amplio de la "creciente crisis de incendios forestales de Europa".

Una distinción que no solo sitúa su trabajo entre lo mejor del fotoperiodismo mundial, sino que también adquiere una gran dimensión personal, pues tienen lugar en su tierra natal.

Junto a Brais Lorenzo, otros dos españoles lo han logrado: Diego Ibarra Sánchez y Luis Tato.

Sobre World Press Photo

Fundada en 1955 en Ámsterdam, el World Press Photo organiza anualmente un concurso internacional que premia las mejores imágenes de prensa, conflictos, naturaleza y temas sociales, ofreciendo una visión profunda del año anterior.

El ganador del World Press Photo del Año 2026, más dos finalistas al mismo premio, se darán a conocer el próximo 23 de abril.