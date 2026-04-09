El catedrático de la USC Senén Barro presidirá el Comité Asesor del Laboratorio de Ideas en IA de España

El catedrático de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) Senén Barro presidirá el Comité Asesor del nuevo Laboratorio de Ideas en Inteligencia Artificial (IA) de España, un think tank impulsado por el Gobierno central que se ha constituido esta mañana en Galicia. La designación del director científico del Citius sitúa, en clave territorial, a Galicia y su sistema universitario en una posición destacada dentro de la estrategia estatal en inteligencia artificial.

El acto de puesta en marcha del Laboratorio ha tenido lugar esta mañana en el Pazo de Mariñán, con la participación del ministro de Transformación Digital, Óscar López, y marca el inicio de un organismo concebido para anticipar los impactos de la IA y traducirlos en propuestas concretas de políticas públicas. Promovido por la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial (AESIA), con sede en A Coruña, el laboratorio aspira a consolidar a España como referente internacional en el desarrollo de una IA ética y segura.

El Comité Asesor estará formado por 27 expertos independientes de distintos ámbitos y funcionará como núcleo de análisis de lo que el propio Gobierno define como «la inteligencia de la inteligencia artificial». Entre sus cometidos figura evaluar los efectos de esta tecnología en ámbitos clave como el derecho, la educación, el mercado laboral o los derechos humanos.

En su arranque, el laboratorio priorizará dos líneas de trabajo: la lucha contra la desinformación y el impulso de la igualdad en la inteligencia artificial. Estas áreas buscan, por un lado, mejorar la transparencia algorítmica y combatir fenómenos como los deepfakes, y por otro, evitar sesgos de género y violencia digital, en un contexto de creciente impacto social de estas tecnologías.

Visita previa al Cesga

Antes de partir hacia el municipio coruñés de Bergondo, donde se ubica el Pazo de Mariñán, el ministro de Transformación Digital, Óscar López, visitó en Santiago la sede del Centro de Supercomputación de Galicia (Cesga) en la capital gallega, acompañado del delegado del Gobierno en la comunidad, Pedro Blanco.