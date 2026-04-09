La compra de vivienda por extranjeros sube en Galicia casi un 7% mientras el precio por metro cuadrado se abarata

La compra de vivienda libre por parte de ciudadanos extranjeros se incrementó en Galicia en el segundo semestre del pasado año un 6,6 por ciento respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, llegando a alcanzar las 1.190 operaciones, según los datos difundidos este jueves por el Consejo General del Notariado.

En la comunidad gallega, el precio medio pagado en esas operaciones inmobiliarias se colocó en los 1.006 euros por metro cuadrado, lo que la convierte en la única autonomía en la que se abarataron los precios. El descenso fue de un 4,9% respecto al mismo periodo del año anterior, frente a la subida del 5% que se registró a nivel estatal.

Así las cosas, entre los extranjeros residentes en Galicia que compran una vivienda en la comunidad destacan portugueses y venezolanos, suponiendo el 9,6 y el 8,8%, respectivamente. Entre los no residentes, sobresalen portugueses (21,3%) y estadounidenses (14,7%).

Las ventas caen a nivel estatal

En el conjunto del país, la compraventa de vivienda libre por parte de extranjeros cayó un 4,4 % interanual en la segunda mitad de 2025, un periodo en el que continúa la tendencia descendente y que se vio marcado por el retroceso superior al 15 % que registraron las operaciones protagonizadas por extranjeros no residentes. En el segundo semestre del pasado año los extranjeros compraron 66.629 viviendas libres en España, el 18,4 % del total, frente al 19,5 % que se registró en el mismo periodo de 2024 y al 20,9 % de 2023.

Los extranjeros residentes concentraron el 62,8 % de las operaciones, un 3,3 % más. Sin embargo, las de los no residentes cayeron un 15,1 % y concentraron el 37,2 % restante en un contexto marcado por el fin de los visado de oro (golden visa) y el anuncio del Gobierno de penalizar fiscalmente las adquisiciones de los extracomunitarios no residentes.

Según los notarios, el volumen de compraventas de extranjeros cayó en el segundo semestre respecto al previo, tanto entre residentes como no residentes. En estos últimos, el ajuste se produce tras el fuerte crecimiento post pandemia, con un máximo en 2022.

Las viviendas adquiridas por extranjeros tuvieron un precio medio de 2.479 euros/m², un 5 % más. Los no residentes desembolsaron los importes más elevados, 3.242 euros/m², frente a los 1.963 euros/m² de los extranjeros residentes y los 1.839 euros/m² de los españoles. El precio medio pagado por los extranjeros no residentes aumentó un 5,8 %, el de extranjeros residentes lo hizo un 9,4 % y el de los españoles un 7,4 %.

El mayor número de operaciones correspondió a Reino Unido, 5.178, el 7,8 % del total, seguido de Marruecos con 5.154 (7,7 %); Italia (4.397; 6,6 %); Alemania (4.351; 6,5 %) y Rumanía (4.339; 6,5 %). El resto de compradores extracomunitarios realizó 8.213 operaciones, el 12,3 % del total. Entre los extranjeros residentes, los marroquíes encabezaron las compraventas (12,1 % del total), seguidos de italianos y rumanos, mientras que entre los no residentes fueron los más destacados los de Países Bajos (12,6 %), Alemania (11,9 %) y Reino Unido (11,5 %).