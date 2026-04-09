El 'no' final a Altri, reforzar la Atención Primaria y negociar un nuevo texto para la ley de administración local: las propuestas del PSdeG en el DEA

Tras una intensa jornada en la que Gobierno y oposición hicieron balance en el Parlamento de Galicia del mandato de Alfonso Rueda al frente de la Xunta, el PSdeG registra este jueves una cuarentena de propuestas para la última jornada del Debate sobre el Estado de la Autonomía, que se celebrará mañana. Paralizar la ley de administración local, la política aeroportuaria o el refuerzo de la Atención Primaria son algunas de las cuestiones en las que se centra la batería de medidas presentada por los socialistas gallegos.

La batería de medidas presentada va desde la más pura actualidad, clamando en la primera resolución por un "no" rotundo contra la guerra en Oriente Próximo, a la memoria histórica. Y es que los socialistas quieren establecer el Pazo de Meirás, situado en el municipio coruñés de Sada, como sede de un centro de memoria y derechos humanos que acoja labores de investigación y divulgación sobre estas materias y que se vincule a entidades de investigación como las universidades o el CSIC.

La sanidad centra buena parte de sus iniciativas, al pedir una reforma del modelo asistencial del sistema sanitario para mejorar la capacidad resolutiva de la Atención Primaria o modificar la estrategia de recursos humanos del Sergas. Además, reclaman un nuevo plan de salud mental que replantee el sistema de centros hospitalarios y de asistencia, enfocándolo hacia "una estrategia de centros de titularidad pública, más pequeños y más vinculados al territorio".

También en el ámbito social, solicitan que se garantice, "de manera inmediata", la dotación suficiente de profesorado de apoyo, incluyendo especialistas en Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje. La elaboración de una nueva ley de inclusión social de Galicia "adaptada a la realidad actual" es otra de las demandas.

De vivienda a industria

En materia de vivienda, Besteiro desgranó varias medidas, entre ellas la necesidad de inspeccionar la vivienda pública para evitar prácticas especulativas y la creación de un banco público de alquiler que permita movilizar viviendas vacías. Además, instó a la Xunta a dictar una resolución administrativa que dé el 'no' definitivo al proyecto de la macrocelulosa de Altri que la compañía lusa quería implantar en el municipio lucense de Palas de Rei y al que el Ejecutivo gallego dio carpetazo en febrero al no garantizar el Gobierno central la conexión eléctrica necesaria.

Los socialistas proponen, asimismo, desarrollar una política aeroportuaria "de país y con rigor", solicitando una comisión bilateral con el Estado para acordar un nuevo formato de co-participación formal con la Xunta en los procesos de decisión, y poner en marcha "de inmediato" un plan autonómico de rehabilitación integral de todas las estaciones de autobuses.

Municipalismo

Paralizar la ley de administración local para negociar un nuevo texto con la Fegamp, los municipios y las diputaciones provinciales es una de las demandas. También en materia de financiación piden reformar el Servizo de Axuda no Fogar (SAF) para comprometer el pago íntegro del coste del servicio a las entidades locales de forma inmediata a partir de la finalización del actual acuerdo en 2028.

Para que no se repita lo ocurrido el verano pasado, cuando Galicia registró los peores incendios forestales de su historia con miles de hectáreas arrasadas por las llamas, instan a "impulsar con carácter urgente" un nuevo modelo integral de prevención de los fuegos.

En materia de financiación, llaman además a la Xunta a negociar con el Gobierno de España un avance del sistema de financiación para Galicia que "atienda las singularidades" de la comunidad, después de la propuesta presentada por el Gobierno central en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Valoración de la primera jornada del DEA

Besteiro criticó de nuevo el discurso "triunfalista" esgrimido el miércoles por el mandatario autonómico. "La realidad, desgraciadamente, no coincide con el relato que nos hace el Partido Popular desde la Xunta de Galicia. Ese es el verdadero problema", alegó.

"Un gobierno tiene que intervenir, no puede ser un testigo que solo mira y no actúa. Tiene la obligación de actuar cuando las necesidades así lo requieren", zanjó.