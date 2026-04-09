Choque total por las bajas laborales: Yolanda Díaz amenaza a la Xunta con llevarla al Constitucional

La propuesta anunciada ayer por la Xunta durante el debate sobre el estado de la autonomía ha abierto un nuevo frente político entre el Gobierno gallego y el Ejecutivo central. El presidente del Ejecutivo gallego, Alfonso Rueda, avanzó la creación de unidades especializadas destinadas a controlar posibles fraudes en las bajas laborales, una medida que, según explicó, busca reforzar la eficiencia del sistema y evitar abusos que perjudican al conjunto de la ciudadanía y a las empresas.

Sin embargo, la iniciativa fue recibida con un rechazo inmediato por parte del Gobierno central. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, aprovechó este jueves un acto celebrado en A Coruña para lanzar una advertencia contundente: "si la Xunta sigue adelante con este proyecto, el Gobierno acudirá al Tribunal Constitucional por considerar que se trata de una invasión de competencias estatales". Con este aviso, hacía alusión a que la gestión y supervisión de las incapacidades temporales corresponde a la Seguridad Social y a los servicios públicos de salud. Además, la ministra de Trabajo acusó a Rueda de "poner en cuestión la profesionalidad de los sanitarios públicos y la gestión suya de la sanidad gallega". Yolanda Díaz reiteró que ese organismo para controlar posibles fraudes en bajas laborales es "absolutamente ilegal, invade competencias estatales". "Si esta medida se materializa, les anuncio que la vamos a recurrir ante el Tribunal Constitucional", sentenció.

El debate sobre el fraude en las bajas laborales ha ganado presencia en los últimos meses, impulsado por las patronales y algunos sectores empresariales, que reclaman más control ante el aumento de las incapacidades temporales registrado tras la pandemia.

La iniciativa de la Xunta, y la respuesta inmediata del Gobierno central, anticipan que el asunto seguirá ocupando espacio en la agenda política gallega y estatal en las próximas semanas.

En su intervención en el debate sobre el estado de la autonomía, Rueda puso sobre la mesa las cifras. La gallega es la segunda comunidad con más jornadas laborales perdidas por bajas y la segunda con las de mayor duración media (60 días); cada día hay 70.000 personas que no acuden a trabajar por estar en situación de baja y en su conjunto suponen al año pérdidas de 2.200 millones de euros, lo que representa el 3% del PIB.

Unidades especializadas y papel de las mutuas

«Se trata de un problema muy serio que lastra la productividad en toda España y que afecta especialmente a Galicia. Hay cifras que invitan a la reflexión», soltó el miercoles el presidente de la Xunta ante el pleno. Argumentó que no se puede pasar por alto «un problema estructural de primera magnitud» y que si bien el deber de la Administración es cuidar a las personas que están de baja, también lo es velar para que quien esté en condiciones, vuelva al trabajo. De hecho, recordó que las inspecciones que ya se hacen de forma ordinaria permitieron revisar 130.000 casos y comprobar que 30.200 personas no tenían motivos para acogerse a la incapacidad temporal.

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Por ello, en las próximas semanas, según anunció Rueda, la Xunta presentará un «programa integral» para abordar las elevadas bajas laborales. El «núcleo» será la creación de unidades especializadas para la atención y control de las incapacidades por dolencias musculoesqueléticas o de psiquiatría menor, por ser las más frecuentes, para apoyar a los médicos de Atención Primaria que las gestionan. El plan también incluye también un refuerzo del papel de las mutuas para revisar las bajas, de forma que el Sergas ratificará automáticamente su reversión si está debidamente justificada. En caso contrario, se llamará al trabajador para que lo valore un médico de Atención Primaria.