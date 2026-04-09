Galardones
La gallega Charo Pita gana el Premio Internacional ‘Ciudad de Fuengirola’
La obra se ha impuesto a cerca de 140 propuestas procedentes de más de una quincena de países, entre ellos Argentina, México, Italia, Francia y Brasil
El álbum ilustrado ¡Tira que tira!, de la escritora gallega Charo Pita y la ilustradora francesa Marjorie Pourchet, ha sido galardonado con el V Premio Internacional de Álbum Ilustrado Ciudad de Fuengirola, un certamen que se afianza como una de las citas de referencia en el ámbito de la literatura infantil contemporánea.
La obra ganadora se ha impuesto a cerca de 140 propuestas procedentes de más de una quincena de países, entre ellos Argentina, Italia, Francia, Brasil o México, reflejo del creciente alcance internacional de esta iniciativa.
El proyecto será publicado por OQO Editora y sus autoras recibirán un premio de 10.000 euros.
El jurado ha valorado especialmente la capacidad de la obra para conectar con la tradición oral desde una mirada actual, en diálogo con unas ilustraciones dinámicas y coloristas que invitan a una lectura pausada y compartida. Asimismo, ha destacado el equilibrio entre texto e imagen, así como su sensibilidad temática y su solvencia técnica a la hora de abordar la narración.
El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Fuengirola, Rodrigo Romero, ha subrayado la relevancia de este premio dentro del panorama cultural: «Este certamen no solo reconoce el talento de autores e ilustradores, sino que sitúa a Fuengirola en el mapa internacional de la creación literaria infantil. Apostar por el álbum ilustrado es apostar por la educación, la creatividad y el desarrollo cultural desde edades tempranas».
El jurado ha estado presidido por el propio Rodrigo Romero y ha contado con la participación de reconocidos profesionales del sector, como Marisa Núñez y Xoán Couto (OQO Editora), la narradora y escritora María Cristina Herreros, el ilustrador Pep Montserrat y la especialista en literatura infantil y juvenil María Isabel Borda, además de la directora de la Red Municipal de Bibliotecas, María Dolores Marín, quien ha actuado como secretaria.
Entrega del galardón
La entrega oficial del galardón y la presentación de la obra tendrán lugar el próximo 26 de octubre en la Biblioteca Miguel de Cervantes, coincidiendo con el Día Internacional de las Bibliotecas.
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