El Sergas activará un canal para quejas y reclamaciones con el compromiso de responder en el plazo máximo de un mes

La Consellería de Sanidade ha publicado en el Portal de Transparencia, el anteproyecto de orden con el que regulará de una manera específica, y por primera vez, el procedimiento de presentación y tramitación de sugerencias, quejas y agradecimientos en el Sergas.

Con esta norma, explican en un comunicado, el Ejecutivo gallego "profundizará" en el derecho de participación ciudadana mientras "optimiza" la calidad asistencial de la sanidad pública gallega. Además, garantizará así una gestión "más ágil y transparente" de las comunicaciones de los usuarios con la Administración.

Con este sistema, se establece un marco jurídico propio para el ámbito sanitario en el que se garantizará una respuesta a la ciudadanía en el plazo máximo de 30 días hábiles. El nuevo orden recoge tres tipos de comunicaciones que contribuirán al buen funcionamiento del sistema sanitario.

Por una parte, las sugerencias o iniciativas que tienen como finalidad mejorar la organización y la calidad de los servicios; las quejas, o aquellas manifestaciones de insatisfacción sobre su funcionamiento; y, por último, los agradecimientos, con los que la ciudadanía tendrá la posibilidad de reconocer el trato recibido y la actuación de los profesionales.

El nuevo sistema permitirá presentar las comunicaciones empleando medios electrónicos, bien sea a través de la web del Sergas, la aplicación Sergas Móvil o en los puntos de información multimedia situados en los centros sanitarios. También estará disponible la opción de presentar los escritos presencialmente, bien sea en los hospitales, en los centros de salud o en los diferentes registros administrativos.

Los usuarios podrán consultar en todo momento el estado de su tramitación, puesto que se les facilitará un código identificativo que se asignará al inicio del proceso.