El Sergas activará un canal para quejas y reclamaciones con el compromiso de responder en el plazo máximo de un mes
A través de la web del Sergas, su aplicación móvil o presencialmente, los usuarios podrán presentar sugerencias, quejas y agradecimientos, con la opción de consultar el estado de su tramitación
La Consellería de Sanidade ha publicado en el Portal de Transparencia, el anteproyecto de orden con el que regulará de una manera específica, y por primera vez, el procedimiento de presentación y tramitación de sugerencias, quejas y agradecimientos en el Sergas.
Con esta norma, explican en un comunicado, el Ejecutivo gallego "profundizará" en el derecho de participación ciudadana mientras "optimiza" la calidad asistencial de la sanidad pública gallega. Además, garantizará así una gestión "más ágil y transparente" de las comunicaciones de los usuarios con la Administración.
Con este sistema, se establece un marco jurídico propio para el ámbito sanitario en el que se garantizará una respuesta a la ciudadanía en el plazo máximo de 30 días hábiles. El nuevo orden recoge tres tipos de comunicaciones que contribuirán al buen funcionamiento del sistema sanitario.
Por una parte, las sugerencias o iniciativas que tienen como finalidad mejorar la organización y la calidad de los servicios; las quejas, o aquellas manifestaciones de insatisfacción sobre su funcionamiento; y, por último, los agradecimientos, con los que la ciudadanía tendrá la posibilidad de reconocer el trato recibido y la actuación de los profesionales.
El nuevo sistema permitirá presentar las comunicaciones empleando medios electrónicos, bien sea a través de la web del Sergas, la aplicación Sergas Móvil o en los puntos de información multimedia situados en los centros sanitarios. También estará disponible la opción de presentar los escritos presencialmente, bien sea en los hospitales, en los centros de salud o en los diferentes registros administrativos.
Los usuarios podrán consultar en todo momento el estado de su tramitación, puesto que se les facilitará un código identificativo que se asignará al inicio del proceso.
- La previsión del ministro de Transportes sobre la apertura total de la autovía A-54 entre Santiago y Lugo: 'Próximamente
- Adiós a Bruno Hache, el compostelano vinculado al sector del café que deja huella por su cercanía y vitalidad
- Santiago adjudica por más de 300.000 euros el mantenimiento del pavimento del casco histórico
- Las tres grandes orquestas de Galicia, juntas en un pueblo de menos de 200 vecinos cerca de Santiago
- El 'Mercado da arte' aterriza en Área Central: más de 80 artistas, música en directo y piezas únicas este fin de semana
- Abren las becas para educación no obligatoria de las que se benefician 54.000 gallegos: plazos, cuantía y cómo solicitarlas
- 45 años en la pista: el último titán de las discotecas rurales que resiste en Touro
- El bocadillo que triunfa en Santiago y compite por ser el mejor de España