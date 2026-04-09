Con presencia gallega
‘Tu cara me suena’ regresa a la televisión con una famosa gallega entre sus participantes
El popular formato musical vuelve a Antena 3 con su decimotercera temporada
Tras arrasar en su anterior temporada con más de 1,7 millones de espectadores de media, Tu cara me suena regresa este viernes, a partir de las 22.10 horas, al prime time de Antena 3.
'Tu cara me suena' regresa a Antena 3 con su temporada 13
Lo hace con una nueva edición, la decimotercera, que reunirá a un nuevo grupo de nueve concursantes famosos dispuestos a demostrar que son los mejores en el arte de imitar.
Entre ellos se encuentran Jesulín de Ubrique, Sole Giménez, J Kbello, Aníbal Gómez, Paula Koops, Martín Savi, María Parrado y Leonor Lavado.
Una famosa gallega, entre los participantes de 'Tu cara me suena 13'
También la gallega Cristina Castaño, actriz conocida por papeles en títulos como La que se avecina, Pratos combidados —serie que fue producida por EL CORREO GALLEGO— o, más recientemente, el proyecto gallego-portugués Lume.
Por su parte, el catalán Manel Fuentes se volverá a poner al frente de este formato musical del prime time de Antena 3, pero no estará solo acompañando a los participantes. Y es que Àngel Llàcer, Chenoa, Florentino Fernández y Lolita asumirán nuevamente la tarea de juzgar cada semana de programa las actuaciones de los nuevos concursantes.
En esta nueva edición, Tu cara me suena también estará disponible fuera de España a través de Antena 3 Internacional y la versión internacional de la plataforma de streaming Atresplayer.
- La previsión del ministro de Transportes sobre la apertura total de la autovía A-54 entre Santiago y Lugo: 'Próximamente
- El 'Mercado da arte' aterriza en Área Central: más de 80 artistas, música en directo y piezas únicas este fin de semana
- Adiós a Bruno Hache, el compostelano vinculado al sector del café que deja huella por su cercanía y vitalidad
- Santiago adjudica por más de 300.000 euros el mantenimiento del pavimento del casco histórico
- Las tres grandes orquestas de Galicia, juntas en un pueblo de menos de 200 vecinos cerca de Santiago
- Abren las becas para educación no obligatoria de las que se benefician 54.000 gallegos: plazos, cuantía y cómo solicitarlas
- 45 años en la pista: el último titán de las discotecas rurales que resiste en Touro
- El bocadillo que triunfa en Santiago y compite por ser el mejor de España