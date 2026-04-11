El caso de la Primitiva millonaria sin dueño de A Coruña llega a juicio: estos son los acusados y delitos que se les atribuyen

El caso de la Primitiva millonaria sin dueño que el lotero de San Agustín, en A Coruña, Manuel Reija, aseguró haber encontrado en su despacho se resolverá en los juzgados a partir de este lunes, cuando comience un juicio que se extenderá hasta el día 20. El boleto, premiado con 4,7 millones de euros, fue sellado en la administración del Carrefour de Alfonso Molina y comprobado, unos días después, en San Agustín, tras el sorteo del 30 de junio de 2012. En estos casi 14 años han aparecido varias personas que reclamaban el premio, una investigación policial dio con el legítimo propietario --ya fallecido-- y dos acusados se enfrentan a entre tres y seis años de cárcel: son el lotero y su hermano, Miguel Reija, que era delegado provincial de Loterías en aquel momento. El boleto se encuentra depositado en Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

¿Qué delitos se les atribuyen?

La Fiscalía pide para Manuel Reija, lotero de San Agustín, seis años de prisión por apropiarse del boleto de la Primitiva premiado con 4,7 millones en el sorteo del 30 de junio de 2012 cuando su legítimo dueño acudió a comprobarlo a su despacho. El Ministerio Público le acusa de un delito de estafa o, de forma alternativa, de uno de apropiación indebida. En este tiempo, el lotero ha defendido su inocencia y ha asegurado que se encontró el boleto abandonado en su establecimiento, aunque cambió su versión inicial. La Fiscalía también dirige su acusación contra el hermano del lotero, Miguel Reija, que era delegado de Loterías y Apuestas del Estado en la provincia de A Coruña, al que imputa un delito de blanqueo de capitales, por el que solicita seis años de prisión, o, alternativamente, de encubrimiento, con tres años de cárcel. En caso de que el tribunal considere que incurrió en un delito de blanqueo, pide que se le imponga una multa de 9,4 millones, el doble del valor del premio. Además de las penas de cárcel, el Ministerio Público pide que el lotero --continúa con su despacho en San Agustín-- sea inhabilitado para el ejercicio de cualquier profesión relacionada con las Loterías y Apuestas del Estado durante el tiempo de la condena y a que abone una multa de 20 euros diarios durante doce meses, unos 7.300 euros. Para su hermano, solicita una inhabilitación profesional similar.

¿Cuánto dura el juicio y cuándo declaran los acusados?

La vista comienza el 13 de abril a las 10.30 horas. Continuará durante toda la semana con testimonios y las testificales de agentes de la Policía Nacional y concluirá el 20 de abril, cuando está previsto el interrogatorio a los hermanos Reija.

¿Cuándo se comprobó el billete y qué hizo el lotero según el Ministerio Público?

El apostante entregó cuatro boletos para su comprobación a las 11.25 horas del 2 de julio de 2012 en San Agustín. Cuando pasó por la máquina la Primitiva millonaria apareció en el terminal: 'Premio Superior. Llevar resguardo a delegación'. "Conocedor del alto importe del premio al tratarse de 1ª categoría, se lo quedó para sí, junto con los demás boletos, y no comunicó al apostante dicho extremo ni tampoco le devolvió el resguardo ni el comprobante expedido por el terminal", relata el fiscal, que apunta que justo después validó "consecutivamente ocho apuestas entregadas" por la misma persona. Pocos minutos después, según el Ministerio Público, el acusado volvió a comprobar el boleto premiado junto con otros que también le había entregado el apostante y que no tenían premio, con el objetivo de confirmar que se trataba de un premio de categoría superior y, por tanto, de elevado importe. Asimismo, quiso identificarlo y separarlo físicamente del resto de boletos que había guardado. En concreto, introdujo de nuevo el boleto premiado en el terminal en dos ocasiones, a las 11:39:32 y a las 11:39:39 horas.

¿Por qué también esta acusado su hermano?

Ese mismo día, el lotero acudió a la delegación provincial de Loterías en A Coruña, dirigida por su hermano, Miguel Reija, "con el boleto en su poder" y "con la finalidad de acelerar los trámites del cobro del resguardo prescindiendo de cualquier procedimiento reglado y como si fuese legítimo poseedor". Según el escrito, el delegado de Loterías "comprobó el importe exacto del boleto a través del terminal de la delegación". Al día siguiente, 3 de julio, el lotero entregó el boleto premiado a su hermano, que rubricó un escrito en el que comunicaba que lo había encontrado. Según el Ministerio Público, el delegado de Loterías, "aprovechando el trato cercano y amistoso que tenía por razón de su cargo con miembros de la Selae, se puso en contacto con algunos de ellos, manifestando mendazmente que su hermano había encontrado el billete e intentando acelerar al máximo los trámites indispensables" para que pudiese cobrarlo. La Fiscalía concluye que Miguel Reija "omitió toda actuación, como delegado provincial, que pudiese servir para verificar el origen real del boleto".

¿Intentaron cobrar el premio?

Sí, en varias ocasiones. La Fiscalía cita cinco solicitudes del delegado dirigidas a Lotería para que su hermano cobrara los 4,72 millones del boleto premiado, una incluso después de que la asesoría jurídica de Loterías le advirtiera de que el procedimiento que se debía seguir era el de abrir "expediente de hallazgo" para encontrar al propietario. Otras solicitudes de cobro las planteó "sucesivamente en diversas ocasiones cuando ya estaban incoados procedimientos civiles de reclamación de la titularidad del boleto" por otras personas.

¿Cuándo empezó la investigación?

En diciembre de 2018, un hombre, ya fallecido, presentó una denuncia, pues defendía que era el legítimo propietario del boleto. La investigación se inició entonces para esclarecer de quién es la Primitiva millonaria, a la que salieron unos doscientos “pretendientes” desde que se comunicó el hallazgo.

¿Quién es el propietario?

Fue la Policía Nacional la que logró, tras una intensa investigación que duró tres años, dar con el que considera el legítimo dueño del boleto, que falleció en 2014. Ahora es su familia la que reclama el premio --tiene mujer y una hija--. Los números que utilizaba habitualmente en sus apuestas han sido claves en el proceso. No son los de la Primitiva ganadora, pues esta era una apuesta automática, pero sí figuran en uno de los boletos que selló en la administración de Carrefour de Alfonso Molina donde se vendió el billete premiado con 4,7 millones de euros. También están entre las comprobaciones hechas en San Agustín, donde repitió la apuesta con esos números tras la comprobación de cuatro boletos. Combinaciones de números que se han visto repetidas en muchas otras apuestas realizadas no solo en A Coruña sino en otras ciudades de España, a las que el apostante acudía junto a su mujer de viaje. Los movimientos de la tarjeta de crédito y los sistemas de geolocalización también ayudaron a la Policía a situar a este hombre en Carrefour en el momento en que se sellaron los cuatro boletos y en las proximidades de San Agustín cuando se comprobaron.

¿La familia podrá cobrar el premio?

La Fiscalía reclama en su escrito que se entregue el boleto premiado a los herederos del hombre, fallecido en 2014, al que la Policía Nacional identificó como legítimo propietario. La familia ha contratado al abogado de sólida trayectoria Christian Díaz Delgado, que junto a su compañera Beatriz Seijo Méndez ejercerá la acusación particular. En caso de que la familia no pueda cobrar el premio, el Ministerio Público pide que sean los dos acusados quienes le abonen los 4,72 millones. En cualquiera de los dos casos, solicita que sean el lotero y su hermano los que paguen "conjunta y solidariamente" los intereses aplicables desde el día del sorteo, hace casi 14 años.

¿Quién defiende a los acusados?

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Los dos despachos de abogados más importantes de España estarán en el juicio. El principal acusado es el lotero de San Agustín, Manuel Reija, a quien representará Garrigues, el bufete español con más facturación. El segundo bufete del país, Cuatrecasas, defenderá a su hermano Miguel Reija.