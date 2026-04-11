De Galicia a Gaza: diez gallegos participan en la flotilla solidaria hacia Palestina

En menos de 24 horas una decena de gallegos ya estarán embarcados en la nueva misión de la Global Sumud Flotilla que navega hacia Gaza para establecer un corredor humanitario. Desde el puerto de Barcelona partirán este domingo, 12 de abril, junto con unas 3.000 personas de un centenar de países distintos que desde el Mediterráneo buscan «romper el bloqueo ilegal y garantizar la ayuda vital» a los miles de civiles palestinos que sufren la guerra con Israel. Entre ellos, una decena son de Galicia.

La expedición, que los organizadores definen como «la misión marítima civil más grande de la historia en apoyo de Palestina», contará con el apoyo del Open Arms y el Arctic Sunrise de Greenpeace. Además, a diferencia de la flotilla de agosto —formada por 40 barcos, en los que fueron embarcadas personalidades como Greta Thunberg o Ada Colau—, en esta ocasión, habrá barcos y tripulación de la ONG de Òscar Camps, que aportarán apoyo técnico, sanitario y logístico. También habrá médicos, educadores, arquitectos, representantes legales e investigadores ecoambientales. A estos se suman, por lo menos, los 10 tripulantes de Galicia, aunque según explicó a la agencia Europa Press la portavoz de la Global Sumud Flotilla Galiza, Ánxela Gippini, todavía pueden unirse más que salgan desde otros puntos del Mediterráneo.

La salida de la flotilla se produce en un momento de fuerte tensión en Oriente Medio, marcado por la persistencia de las operaciones militares en distintos frentes. Aunque en las últimas semanas se han anunciado treguas entre algunos actores, los organizadores de la iniciativa señalan que el asalto del régimen israelí a Gaza y la ofensiva terrestre en Líbano han continuado. A su juicio, esta evolución demuestra que la situación para la población civil «ha cambiado muy poco» y refuerza la necesidad de impulsar acciones que reclamen el acceso de ayuda humanitaria.

En este contexto, los promotores de la flotilla sostienen que la atención internacional se ha desplazado hacia un escenario regional más amplio, mientras que, según denuncian, «Israel ha intensificado el bloqueo sobre Gaza, restringiendo la entrada de ayuda, ampliando asentamientos y acelerando lo que consideran un proceso de desposesión territorial». Asimismo, acusan al Estado israelí «de imponer medidas que califican de apartheid y de esconder presuntos crímenes de Estado en medio del caos».

Por su parte, la coalición global que respalda la flotilla interpreta la situación en Palestina como parte de dinámicas estructurales de alcance internacional, y no como un fenómeno aislado. En este sentido, sostiene que se trata «de un sistema global que vincula armamento, redes navieras y alianzas políticas». A partir de este diagnóstico, la organización hace un llamamiento a reforzar la movilización social y política «por tierra y mar», así como a incrementar la presión en espacios institucionales y públicos como parlamentos, puertos y calles.

Movilizaciones en Galicia

Con motivo de la salida de la flotilla, Global Sumud Galiza ha convocado movilizaciones en apoyo en distintas localidades de la comunidad, que se extenderán desde hoy hasta el lunes. Las concentraciones empiezan este sábado por la tarde en Ferrol, a las 19.00 horas, en el muelle de la antigua fábrica de hielo, y en Pontevedra, con salida desde el Hospital Provincial a la misma hora.

Infografía con las movilizaciones. / Cedida

En la jornada del domingo se llevará a cabo el mayor número de movilizaciones. De esta manera, a las 12.00 horas tendrán lugar en la Praza do Toural de Santiago; en en Náutico de Vigo; desde el Obelisco de A Coruña; en Viveiro (Praza Maior); en Ribadeo (Ayuntamiento); en Lalín (Praza da Igrexa); y en la Costa da Morte (Peirao de Corbución). Por la tarde, será el turno de Ponteareas, a las 20.00 horas, ante los juzgados. Finalmente, el lunes la movilización se llevará a cabo en Redondela (Ayuntamiento) y Ourense (Praza das Mercedes), ambas a las 20.00 horas.