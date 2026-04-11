¿Qué sectores crearán más o menos en empleo?: Trabajo señala los siete con mejores perspectivas

A la vista de lo sucedido en este ciclo de expansión económico tras el fin de la pandemia del coronavirus y el empuje de la digitalización y la transición energética por la remesa de los fondos Next Generation, el informe sobre las tendencias del mercado de trabajo que acaba de publicar el Sepe señala siete grandes sectores con mejores perspectivas de crecimiento. El caso de la construcción, impulsada por «el elevado déficit acumulado de vivienda», la moderación de los tipos de interés y los apoyos que todavía llegan desde Bruselas. Las actividades profesionales y administrativas muestran también un comportamiento muy positivo, «con demanda creciente de servicios avanzados a empresas, como la consultoría y los servicios administrativos». El incremento del empleo en este caso puede duplicar al de la economía, alrededor del 4%. «La consultoría empresarial está exportando cada vez más servicios como la gestión de instalación de infraestructuras de transporte en el exterior», señala el informe.

Por la aceleración digital y la irrupción de la IA, las TIC seguirán entre las actividades con crecimiento elevado de empleo. La industria farmacéutica es «la rama industrial más pujante de los últimos seis años» y así seguirá, con alzas de entre el 6% y el 7%. El aumento de la inversión en fabricación de maquinaria y equipo le coloca en un buen lugar para aumentar personal y las manufacturas de productos metálicos aprovecharán el tirón del ladrillo. El bum de la defensa, además, «puede suponer un factor de impulso y conllevará oportunidades para diferentes ramas industriales».

Por el envejecimiento de la población, los servicios sociales crecerán «considerablemente», sobre todo las residencias. La misma evolución que el Sepe anticipa en actividades recreativas y de entretenimiento; y en logística, transporte y almacenamiento por el empuje del comercio electrónico. Turismo y hostelería e industria alimentaria mantendrán el buen ritmo de los últimos años, aunque ya sin subidas disparadas.

La otra cara está en industria textil, madera y fabricación de muebles. «Compiten en precios con el mercado chino, un ámbito en el que resulta muy difícil igualar sus costes», explica el Sepe, con una llamada a «una estrategia competitiva orientada hacia la calidad y el valor añadido». Aunque «algo más dinámica», la industria papelera se situará «ligeramente por debajo» de la media del sector manufacturero.

Industria del motor

El Sepe le dedica una importante reflexión a la industria automovilística, de enorme relevancia en Galicia, por su particular encrucijada. Lo sitúa entre los sectores «con un crecimiento relativamente débil». «Está perdiendo peso y empleo, incluso en fabricación de componentes, aunque en menor grado», remarca. Los expertos, sin embargo, esperan su reactivación a lo largo de este año «siempre que el sector se adapte a la electrificación, apueste por modelos de alto valor añadido y no compita en electrificación con mercados como China, que produce a costes bajos». «Se está trabajando en la formación de los trabajadores y su recualificación en nuevas competencias para la transición de la mecánica a la informática en el sector», apunta el organismo ligado al Ministerio del Trabajo.

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El sector primario dejará un avance «más modesto» en comparación con los años anteriores, «por las condiciones meteorológicas y el acceso a la energía».