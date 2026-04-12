Sin fecha el decreto de la Xunta que modificará el horario de atención de los PACs y provocará cambios en 4 de las 7 áreas sanitarias

Media Galicia permanece pendiente del decreto, todavía sin fecha, con el que la Xunta modificará el horario de atención de los PACs, que pasarán a abrir el sábado las 24 horas, y no a partir de las 15.00 horas como hasta ahora. El anuncio de esta medida ha levantado ampollas entre asociaciones de pacientes y sindicatos médicos, que consideran que la modificación provocará excesos de jornada, visto el déficit de personal en Primaria. Además, critican el previsible cierre de los centros de salud que prestaban ese servicio los sábados por la mañana.

La iniciativa estuvo sobre la mesa ya el año pasado pero se aparcó durante las negociaciones para frenar la ola de huelgas del mes de noviembre. Aunque se recuperó el tema en marzo, Sanidade volvió a retrasar su aprobación —concretamente dos meses—, comprometiéndose a mantener el diálogo con las fuerzas sindicales presentes en la mesa sectorial de sanidad.

Con todo, reivindicaban la «coherencia» de la propuesta con el marco normativo vigente y con la naturaleza «real» de la atención, que ya se prestaba «de facto» en puntos de atención continuada de algunas áreas sanitarias. Es así en tres de las cuatro áreas sanitarias: A Coruña e Cee; Ferrol; y Vigo. Consultadas por Europa Press, fuentes de estos distritos sanitarios han explicado que, si bien esperan a la publicación del decreto para aplicarlo en base a lo que recoja, no se modificará la asistencia «porque ya se venía prestando de esta manera».

No ocurre lo mismo en el área de Pontevedra e O Salnés, que, con todo, ha ratificado que esperará a la publicación del decreto para modificar la atención. De producirse los cierres, los ayuntamientos de Arcade, A Lama-Ponte Caldelas, Barro, Campo Lameiro, Cerdedo-Cotobade, Poio y Vilaboa pasaría a tener como punto de atención de referencia el PAC de A Parda (Pontevedra).

El distrito sanitario de Lugo también ha ratificado la continuidad de centros de salud abiertos como el de Foz. Su alcalde, Francisco Cajoto, había pedido explicaciones a la Consellería de Sanidade y al propio Gómez Caamaño ante el posible cierre que, de producirse, derivaría la atención al PAC de Burela. También se vería afectado el centro de salud de Friol, cuyos pacientes deberían acudir a Lugo. A Cervantes, Pedrafita y Navia les correspondería Becerreá.

En el área sanitaria de Ourense solo se verían afectados los PACs de Valdeorras y Verín, puesto que el resto ya funcionaba centralizando la atención.

Por su parte, el área sanitaria de Santiago fue la primera en poner e marcha la modificación, aún tras conocerse el retraso del decreto. El primer fin de semana de abril, en Semana Santa, centralizaron los servicios ante la necesidad de «reorganizar la atención» para «garantizar una mejor asistencia sanitaria».

Se vieron afectados unos 10 municipios. Concretamente, Carnota, cuya atención se deriva al PAC de Muros; Mazaricos, al de Santa Comba; y Porto do Son a Ribeira. Santiago (capital) centralizará el servicio para Bembibre, Cacheiras-Teo, O Pino, Sigüeiro, Vedra y Concepción Arenal.

Además de las concentraciones convocadas en marzo, cuando saltó la noticia, la plataforma PACs contra o Decretazo entregó en Vigo, esta misma semana en Vigo, más de 1.000 firmas de trabajadores de unos 90 PACs gallegos para instar a la Xunta a abandonar el proyecto.

En el escrito piden la paralización del proceso «hasta contar con un análisis completo de las necesidades asistenciales y de los recursos disponibles».

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También solicitan la elaboración de un plan integral que tenga en cuenta factores como el envejecimiento y la dispersión de la población, y su consecuente dificultad de acceso a servicios sanitarios.