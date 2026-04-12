Muere un hombre de 62 años en una salida de vía en la N-525 a su paso por San Cibrao das Viñas
El siniestro se produjo a las 06:20 horas en el punto kilométrico 227,5, en sentido creciente, tras impactar el turismo contra una glorieta y salirse por el margen derecho
R. O.
Un hombre de 62 años, vecino de Ourense, ha fallecido este domingo en un siniestro vial registrado en la N-525, a la altura del punto kilométrico 227,5, en el término municipal de San Cibrao das Viñas (Ourense).
Según la información facilitada por la Guardia Civil, el accidente tuvo lugar a las 06:20 horas, en sentido creciente, cuando un turismo Audi Q3 sufrió una salida de vía por el margen derecho después de impactar contra una glorieta y volcar posteriormente.
La víctima era el conductor del vehículo y único ocupante del turismo. Como consecuencia del siniestro, resultó fallecido en el lugar.
Hasta la zona se desplazaron una patrulla del Destacamento de Tráfico de Ourense y el Equipo de Investigación de Ourense, además de urgencias médicas, que actuaron en el lugar de los hechos.
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