El invierno regresa a Galicia: temperaturas bajo cero, nieve a 1.000 metros y aviso naranja en el mar

El tiempo en Galicia este domingo da un giro radical. Si el pasado viernes los termómetros llegaron a rozar los 30 grados, hoy el invierno regresa a nuestra comunidad por el paso de un frente poco activo que viene acompañado de una masa de aire frío procedente del noroeste.

Un fenómeno que ya ha provocado que los termómetros marcaran temperaturas bajo cero esta pasada madrugada en las provincias de Lugo y Ourense y que durante el día, bajará la cota de nieve hasta situarla en los 1.000 metros.

Tal y como explican desde la AEMET, a primera hora la lluvia ha hecho acto de presencia en el norte de A Coruña y en la Mariña lucense, la cual se irá extendiendo hacia el interior, afectando especialmente a zonas de alta montaña.

Las temperaturas mínimas han descendido. En Lugo capital los mercurios han bajado hasta los -2 grados, convirtiéndose en la ciudad más fría de Galicia este domingo. No muy lejos se han quedado Ourense y Santiago, donde los termómetros han llegado a bajar hasta uno y dos grados respectivamente. En cuanto a las máximas, las localidades de las Rías Baixas serán las que disfruten de las mejores temperaturas, que rondarán los 15 grados.

Aviso naranja en el mar

La situación en la costa de Galicia también preocupa este domingo. La Xunta mantiene activo el aviso naranja en el litoral de Lugo y A Coruña desde las 12:00 horas de ayer sábado hasta las 15:00 horas de este domingo. Un nivel que baja a amarillo en la costa pontevedresa.