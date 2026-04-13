La casa de la Ribeira Sacra donde rodó Mario Casas se puede alquilar desde 280 euros

Si algo ha quedado claro en los últimos días es que Galicia está, sin duda, arrasando en lo audiovisual. Buena prueba de ello es la segunda temporada de Clanes, rodada en la comunidad gallega y disponible en Netflix, que se ha convertido en la serie más vista de la plataforma o la película más vista, 53 domingos, también con acento gallego.

En este sentido, hay otro taquillazo rodado en Galicia que está dando mucho que hablar. Se trata del último éxito de Amazon Prime, 'Zeta', que ha puesto el foco en uno de los paraísos naturales más espectaculares de la comunidad: la Ribeira Sacra.

Pero más allá de los paisajes, hay un emplazamiento que no ha pasado desapercibido por los espectadores en el popular thriller: un porche en el que Mario Casas se refugia en la ficción.

Se trata, en concreto, de Casa Morriña, una espectacular casa rural ubicada en Chantada que puede alquilarse.

El interior de Casa Morriña / Airbnb

Así es Casa Morriña

Ubicada a orillas del río Miño, en pleno corazón de la Ribeira Sacra, esta casa rural fue rehabilitada en 2019 por el exfutbolista Borja Fernández, dando como resultado una casa que combina la arquitectura tradicional gallega con una cuidada decoración moderna y minimalista.

Además del porche, su principal reclamo -pues permite bañarse directamente en el río-, posee dos habitaciones exteriores con baño propio cada una y un amplio salón con chimenea y galería con vistas al río en la planta superior.

Completan la distribución una cocina con comedor y aseo, con salida al patio y al porche, en la planta baja.

En apenas sus dos años de historia, se ha convertido en uno de los alojamientos más demandados de la zona, presumiendo además de la máxima distinción -el de superanfitrión- en Airbnb.

Su ubicación es uno de los grandes puntos fuertes de este establecimiento turístico. Un pequeño oasis entre viñedos en el que desconectar de la rutina diaria. Con todo, es su gran porche quien acapara toda la atención: a modo terraza y prácticamente sobre el Miño, donde es posible bañarse. Es el mismo que aparece en la película, convertido en el refugio del agente secreto protagonista.

Según informan en el anuncio del establecimiento en Airbnb, se puede ir con niños de cualquier edad, pero no se recomienda, "ya que la casa tiene escaleras sin barandillas y el porche da al agua y no tiene ninguna barrera".

Asimismo, por la zona se puede pescar y alquilar diversas embarcaciones como kayaks, pedaletas, padelsurf o barcos.

Cuánto cuesta dormir en Casa Morriña

El precio para dormir en Casa Morriña depende de la época del año, como suele ocurrir con establecimientos turísticos de este tipo.

En estos momentos, puede alquilarse desde 280 euros (una noche), que alcanzan casi los 600 durante los meses de verano (mínimo reservar dos noches).

De hecho, y si consultamos su disponibilidad durante la temporada estival, está ya agotada en julio y agosto.

Sinopsis de 'Zeta'

"¿Y si nada en tu vida no fuese lo que parece? Riesgo, secretos y giros que no podrás anticipar" son los puntos fuertes de Zeta, un thriller que engancha desde el minuto uno.

La trama parte del asesinato de cuatro exoficiales de inteligencia españoles en distintas embajadas del mundo 37 años después de que estos llevasen a cabo una operación ilegal en suelo colombiano -bautizada con el nombre de Operación Ciénaga- que, a medida que descubrimos, se vuelve más y más compleja. ¿Ya la has visto?