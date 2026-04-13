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El efecto dominó de las restricciones a los pisos turísticos en Galicia: las plazas en Santiago se hunden un 16%

Compostela echa el freno con poco más de 3.300 frente a las casi 4.000 registradas en noviembre de 2024, cuando se dio el visto bueno a su regulación

A Coruña roza las 6.500 plazas en viviendas de uso turístico frente a las casi 6.900 de junio del año pasado, cuando se aprobó la ordenanza municipal para regular este tipo de alojamiento

Vigo, con la normativa en trámite, suma más de 9.600 camas frente a las casi 9.500 que tenía otoño de 2024 y las más de 11.000 que llegó a ofertar en el arranque del pasado verano

Pisos turísticos precintados en el Concello de Santiago en la Rúa de Espírito Santo

Pisos turísticos precintados en el Concello de Santiago en la Rúa de Espírito Santo / ECG

R. Prieto

A Coruña

Galicia avanza a distintas velocidades en la regulación de las viviendas de uso turístico. A día de hoy, solo A Coruña y Santiago cuentan con ordenanzas municipales en vigor, mientras Vigo mantiene la suya en tramitación. En Galicia, ya se superan las 151.000 camas en este tipo de alojamientos.

En la ciudad herculina, las plazas de viviendas vacacionales rozan las 6.500, un 6% menos que la registradas justo el mes que se aprobó la ordenanza municipal para regular este tipo de alojamiento, en junio de 2025. En Santiago, con normativa aprobada en noviembre de 2024, acusa un mayor descenso; un 16%, al pasar de las 3.999 viviendas de uso turístico registradas entonces en Compostela a las poco más de 3.300 de la actualidad, según el análisis de los datos del mes de abril de la Xunta. En Vigo, con la ordenanza en fase de tramitación, supera las 9.600 camas en pisos turísticos, son una cifra ligeramente superior (1,5%) que en noviembre de 2024 (9.9499), pero por debajo de las más de 11.000 que llegó a ofertar en verano del año pasado.

Sanxenxo sigue siendo el epicentro gallego del fenómeno, con más de 17.000 plazas en pisos turísticos, seguido de Vigo (9.608), A Coruña (6.456) y O Grove (4.618). Por debajo de la barrera de las 4.000 se sitúan Foz (3.761) y Cangas (3.528). En todos estos municipios, la oferta de viviendas turísticas supera con holgura a la hotelera: Sanxenxo suma más de 8.200 camas en hoteles; Vigo, casi 5.000; y A Coruña, 3.630.

A Coruña: veto en altura y blindaje del casco histórico

La ciudad herculina roza ya las 6.500 plazas en pisos turísticos, tres veces más que las 2.100 de abril de 2021 y un 6% menos que las registradas el verano pasado. Su ordenanza, publicada en el BOP el 16 de junio de 2025, prohíbe las VUT en plantas altas y evita que se ubiquen sobre viviendas residenciales. En la Ciudad Vieja y la Pescadería, el PEPRI endurece aún más el filtro: prioridad absoluta al uso residencial y patrimonial, con excepciones muy limitadas en planta baja y primera. El Concello se reserva mecanismos de control, declaración de ineficacia de comunicaciones previas y cese de actividad cuando el uso choque con el planeamiento.

Santiago: menos pisos turísticos

En Santiago, las cifras han ido a la baja: de más de 3.700 viviendas de uso turístico en 2021 a algo más de 3.300 en la actualidad, un descenso del 11% y ya un 16% menos que desde que se dio el visto bueno a la regulación de este tipo de alojamientos. Compostela aprobó su ordenanza en noviembre de 2024 con un objetivo claro: frenar el crecimiento de las VUT y recuperar vivienda para residentes. Exige licencia o habilitación municipal previa y ha pedido a la Xunta que dé de baja del registro autonómico a los inmuebles sin cobertura urbanística. La estrategia compostelana pasa por endurecer el control previo y vincular la actividad turística a la compatibilidad estricta con la normativa municipal.

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Vigo: ordenanza en camino, sin efectos todavía

Vigo supera ya las 9.600 plazas en este tipo de alojamiento, lo que la convierte en el segundo ayuntamiento gallego con más oferta, solo por detrás de Sanxenxo y por delante de A Coruña. Son casi cinco veces más que las 2.100 registradas hace un lustro. La ciudad mantiene en información pública, desde marzo de 2026, la aprobación inicial de su ordenanza reguladora de VUT y apartamentos turísticos. El proceso avanza, pero sin norma definitiva en vigor, lo que deja a Vigo en un escenario de transición normativa.

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