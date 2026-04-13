Galicia quiere convertirse en el gran plató de las películas y series que se rueden en España

Clanes, Animal, Zeta, Punto Nemo, Me has robado el corazón, Ardora, El crimen de Pazos, Dímelo bajito, Ágata y Lola, Las hijas de la criada, Lobo... La lista de películas y series rodadas en Galicia durante los últimos meses no ha parado de crecer y, de ello, en parte, tienen la culpa las ayudas que, desde instituciones como la Xunta de Galicia, se han llevado a cabo.

Galicia quiere ser el gran plató de las películas y series que se rueden en España

Un apoyo que, precisamente, desde el Gobierno gallego, mantienen con la apertura de la quinta convocatoria en los últimos seis años dirigida específicamente a la captación de rodajes. Su propósito: hacer de la comunidad gallega el gran plató de las películas y series que se rueden en España.

El plazo de solicitudes para las productoras interesadas en realizar montajes en Galicia se ha abierto hasta el próximo 1 de octubre. Así lo recoge el Diario Oficial de Galicia, que establece que esta nueva convocatoria, cofinanciada por la Unión Europea en el marco del Programa Galicia FEDER/FEDER 2021-2027, ofrece un total de 2,2 millones de euros con el objetivo de «estimular e impulsar a execución da actividade de rodaxe para fomentar a cadea de valor da industria audiovisual, a competitividade, o crecemento sustentable e o mantemento do emprego de calidade das empresas, así como situar a Galicia como destino internacional neste ámbito».

Todo ello refuerza las palabras que el conselleiro de Cultura, José López Campos, dijo a finales de enero durante los rodajes en Santiago de Lobo, serie de Netflix sobre Romasanta que se encuentra en fase de producción y que volverá a grabar nuevas escenas en la capital gallega entre los días 14 y 24 de abril.

Rodajes en Santiago de la serie de Netflix sobre Romasanta, titulada 'Lobo', a finales de enero. / Netflix

«A Xunta segue comprometida tanto cos proxectos audiovisuais que nacen en Galicia coma os que elixen a nosa comunidade como escenario para as súas filmacións a través das nosas liñas de axuda, coas que impulsamos un sector que cada vez está máis consolidado no territorio», aseguró en aquel entonces.

Con esta intención, la Xunta acaba de anunciar una nueva convocatoria de ayudas para proyectos audiovisuales que abarca «o conxunto das accións e actividades relacionadas coa produción audiovisual realizadas en Galicia, tanto as feitas por empresas en calidade de produtoras maioritarias como de responsables en Galicia da produción executiva de dúas obras nos últimos cinco anos».

Un momento de los rodajes de la segunda temporada de la serie de Netflix ‘Clanes’, en A Coruña. / Netflix

Galicia busca películas y series que se rueden en la comunidad

En cuanto a películas y series, solo optarán a esta nueva convocatoria los largometrajes de ficción que tengan un mínimo de 60 minutos de duración, así como series de ficción con una duración mínima de experiencia para el espectador de 150 minutos y que se corresponda con una primera o segunda temporada. Los importes a adjudicar oscilan, según los casos, entre los 300.000 y los 350.000 euros.

Pero estos no son los únicos requisitos, pues también se pide a las empresas responsables de los proyectos audiovisuales que dispongan de una financiación previa acreditada del 60% sobre el costo total, que el gasto en Galicia contemple un mínimo de un millón de euros y que la duración mínima del rodaje efectivo sea de 20 días laborables dentro de un período máximo de seis semanas.

Óscar Casas y Ana Jara, durante los rodajes de la película de Prime Video ‘Me has robado el corazón’, en Laza (Ourense). / Prime Video

Apoyo a todo el proceso de películas y series

Los gastos subvencionables pueden abarcar desde el gasto por contratar a personal hasta escenografías, alquiler de estudios, camerinos, equipamientos tecnológicos, maquinaria, seguros, costos indirectos, medidas sanitarias de aplicación, desplazamientos, alojamiento, mantenimiento, acciones de publicidad y promoción.

Un acompañamiento económico a las empresas desde el germen y el desarrollo de los proyectos audiovisuales hasta su producción, rodaje, difusión, comercialización y exhibición, por el que la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude canaliza este año, junto a otras convocatorias ya publicadas, más de ocho millones de euros a través de la Axencia Galega das Industrias Culturais.

Su director, Jacobo Sutil, ya declaró a finales del pasado año, durante los rodajes de Punto Nemo —serie que el próximo 17 de abril estrena su temporada final en Prime Video– en la Facultade de Ciencias da Comunicación de la USC, que «as distintas artes están nun dos seus mellores momentos e, no caso do audiovisual, hai moitos proxectos que nacen en Galicia con vocación de que as vexa todo o mundo e hai plataformas que veñen a Galicia de forma habitual».

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Algunos de ellos, como la propia serie Punto Nemo u otras ficciones como Operación Marea Negra, Rapa, Clanes, así como películas de la talla de Romería, Rondallas, Dímelo bajito y Me has robado el corazón, entre otras, ya se han beneficiado de las ayudas de la Xunta de Galicia que, con esta nueva convocatoria, pretende convertir a la comunidad gallega en el gran plató de las películas y series que se rueden en España.