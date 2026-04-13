Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Bloqueo OrmuzAlquiler en SantiagoRegreso a GaliciaConxoAna Gesto
instagram

La grabación y difusión de clases estará prohibida por ley para toda la comunidad educativa en Galicia

La Xunta limitará el uso pedagógico de los móviles, que se podrán usar a partir de 3º de la ESO

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, este lunes

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, este lunes / Cedida

Belén Teiga

Belén Teiga

Santiago

El Ejecutivo gallego continúa dibujando las líneas de lo que será la futura ley autonómica de educación digital. Entre las novedades anunciadas este lunes por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, está la prohibición, salvo autorización expresa, de la grabación y difusión de clases por parte de cualquier miembro del sistema educativo.

De este modo, el personal docente tampoco podrán difundir imágenes, audios o cualquier otra información de los alumnos que obtengan en las distintas actividades incluyendo los exámenes.

Noticias relacionadas y más

A esto se suman nuevas restricciones, y es que habrá mayor limitación del uso pedagógico de los teléfonos móviles en los centros educativos de la comunidad. "Su utilización solo estará permitida a partir de 3º de ESO y no en cualquier curso", como hasta ahora, según apuntó el mandatario autonómico.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La pastelería con los cruasanes más famosos de Santiago: 'Los estudiantes vienen a buscarlos a las 4 de la mañana
  2. Conxo finalmente tendrá fiesta el próximo fin de semana: 'Hemos pasado mucho trabajo como para tener que cancelarla
  3. Así es la tapa de oreja más popular de Santiago: 'Hacemos hasta 120 kilos a la semana
  4. El furancho que conquistó a la princesa Leonor a 50 minutos de Santiago: 'Tiene una de las mejores empanadas
  5. El Obradoiro conquista Coruña y parte del ascenso directo
  6. Casi 55.000 jóvenes y jubilados compostelanos viajan gratis en bus metropolitano: un 16% más
  7. Este pueblo a media hora de Santiago busca vecinos: con trabajo y alquileres desde 400 euros
  8. El Cristo de la Paciencia regresa a Conxo y pone el broche final a la Semana Santa compostelana

La grabación y difusión de clases estará prohibida por ley para toda la comunidad educativa en Galicia

Hasta 12.000 plazas en los campamentos de verano en Galicia: la Xunta anuncia calendario y oferta

Hasta 12.000 plazas en los campamentos de verano en Galicia: la Xunta anuncia calendario y oferta

Los pisos turísticos se comen el mercado en Galicia: ya rozan la mitad de todas las plazas y tienen un 130% más de camas disponibles que hace cinco años

Los pisos turísticos se comen el mercado en Galicia: ya rozan la mitad de todas las plazas y tienen un 130% más de camas disponibles que hace cinco años

Victoria para la coruñesa Carmen Villar: su hijo tendrá una plaza pensada para sus necesidades especiales sin dejar a su familia

Empieza el juicio por el caso de la Primitiva millonaria sin dueño

Empieza el juicio por el caso de la Primitiva millonaria sin dueño

Rechaza el traslado de su hijo a Santiago e inicia una huelga de hambre para que la Xunta atienda sus necesidades especiales: «Estaré hasta que le den una plaza»

«Galicia también es mi hogar»: la beca que abre el camino de vuelta

«Galicia también es mi hogar»: la beca que abre el camino de vuelta

La actividad inmobiliaria y la escalada de precios da a la Xunta una recaudación en impuestos como nunca antes: 431 millones de euros

Tracking Pixel Contents