La grabación y difusión de clases estará prohibida por ley para toda la comunidad educativa en Galicia
La Xunta limitará el uso pedagógico de los móviles, que se podrán usar a partir de 3º de la ESO
El Ejecutivo gallego continúa dibujando las líneas de lo que será la futura ley autonómica de educación digital. Entre las novedades anunciadas este lunes por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, está la prohibición, salvo autorización expresa, de la grabación y difusión de clases por parte de cualquier miembro del sistema educativo.
De este modo, el personal docente tampoco podrán difundir imágenes, audios o cualquier otra información de los alumnos que obtengan en las distintas actividades incluyendo los exámenes.
A esto se suman nuevas restricciones, y es que habrá mayor limitación del uso pedagógico de los teléfonos móviles en los centros educativos de la comunidad. "Su utilización solo estará permitida a partir de 3º de ESO y no en cualquier curso", como hasta ahora, según apuntó el mandatario autonómico.
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