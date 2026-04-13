Una película gallega protagonizada por Luis Tosar llena de 'Golpes': acaba de llegar a Movistar Plus+ y ya es lo más visto

Su paso por las salas de cine a finales de 2025 no fue el esperado, pero el streaming le ha dado una segunda oportunidad. Y no solo por contar con Luis Tosar como protagonista, sino por acercar una electrizante historia con sello gallego sobre la familia, la tragedia y la reconciliación tanto personal como de todo un país.

Una película gallega protagonizada por Luis Tosar que acaba de llegar a Movistar Plus+

Golpes acaba de aterrizar en Movistar Plus+ y ya es lo más visto. Un thriller con estética quinqui —aunque en el fondo denuncie este tipo de cine— lleno de retazos poéticos y personajes complejos que muestra la oscuridad de la España franquista y de la Transición, además de la necesidad de recuperar los cuerpos de la gente represaliada.

Ambientada en la Sevilla de la década de 1980, Golpes —película producida por la compañía coruñesa Vaca Films— supuso el debut en la dirección del guionista Rafael Cobos (La isla mínima, Anatomía de un instante).

Luis Tosar y Jesús Carroza, en la película gallega 'Golpes'. / Cedida

¿De qué trata la película gallega 'Golpes'?

En ella, se nos cuenta la historia de dos hermanos, Sabino (Luis Tosar) y Migueli (Jesús Carroza), marcados por la muerte de su padre, que fue asesinado durante la Guerra Civil.

Años más tarde, ya durante la Transición, tras ser separados desde niños, Sabino ha acabado adaptándose al sistema como policía, mientras que Migueli ha terminado renegando de él al convertirse en ladrón de bancos. Un oficio que retoma al salir de prisión en la cambiante España de inicios de los 80.

Fotograma de la película gallega 'Golpes'. / Cedida

El pasado del franquismo

A pesar de que Migueli quiere mirar al futuro, antes tendrá que sellar heridas del pasado. Para ello, para recuperar el cuerpo de su padre asesinado, necesita mucho dinero y lo necesita rápido. De modo que, cuando llega a Sevilla, reúne a su antigua banda para dar varios palos seguidos en sucursales bancarias, joyerías e, incluso, en el primer casino de la zona.

El problema es que no lo va a tener tan fácil como pensaba, pues la policía ha encargado el caso a su propio hermano, que conoce muy bien cómo piensa. Sin embargo, Migueli no se detendrá, ya que está dispuesto a llegar hasta el final.

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Teresa Garzón, Cristina Alcázar, Carlos Bernardino, Cristalino, Mafo y Antonio Estrada completan el reparto de una película que lanza una reflexión sobre los lazos familiares y el retrato de un país que se afanaba en curar viejas heridas mientras se abrazaba a la esperanza.