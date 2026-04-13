Hasta 12.000 plazas en los campamentos de verano en Galicia: la Xunta anuncia calendario y oferta

Hay quienes ya están pensando en verano. Lo hacen, por ejemplo, los padres que precisan de conciliación familiar una vez sus hijos terminen las clases en colegios o institutos. También los jóvenes, algunos de ellos con más tiempo libre que durante el curso escolar, en busca de nuevos planes. Este año, el Ejecutivo gallego ofrecerá cerca de 12.000 plazas en sus campamentos de verano, destinado a población de entre nueve y 30 años.

Entre las novedades, explicó el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, está la prioridad para aquellos que no hayan participado en estas actividades el verano anterior. El plazo de inscripción se iniciará esta misma semana, concretamente el 16 de abril y permanecerá activa hasta el 29 de este mismo mes. En el caso de los programas destinados a personas mayores de edad, los interesados deberán esperar hasta mayo para solicitar su plaza.

El conselleiro de Cultura, Xuventude e Lingua, José López Campos, fue el encargado de detallar la propuesta para este verano, que incluye más de 8.000 plazas en campamentos convencionales, reservados a niños de 9 a 17 años, con una duración que varía entre los ocho y los 12 días.

A esto habría que sumar otras 800 plazas en lo conocido como "minicampamentos", de cinco días en entornos naturales, y con un público diana con una edad comprendida entre los 9 y los 12 años. Además, el Ejecutivo organiza campos de voluntariado para mayores de edad y actividades dirigidas a este grupo de población.

Asimismo, convocan casi 1.200 puestos en entornos juveniles, con el foco puesto en ayuntamientos o asociaciones. Además, se reservan plazas específicas para garantizar la inclusión.

"Queremos fomentar la movilidad, la educación complementaria, el bienestar físico y mental o un estilo de vida saludable", destacó López Campos, quien apuntó que todas estas actividades se desarrollarán entre julio, agosto y septiembre.