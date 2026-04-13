Pontón acusa a Rueda de «propanganda» y cifra en 171 las viviendas protegidas terminadas en dos años

Una de las principales promesas electorales de Alfonso Rueda en la última campaña de las autonómicas fue la de duplicar el parque de vivienda protegida con el que contaba la comunidad. Un compromiso que se traduce en la conclusión y puesta a disposición de 4.000 inmuebles públicos para 2028, antes del fin de la presente legislatura. La portavoz del BNG y líder de la oposición, Ana Pontón, ve como mera «propaganda» este objetivo. «La realidad es que solo hay 171 viviendas protegidas terminadas, tanto de promoción pública como privada que, además, estaban iniciadas antes de su anuncio», denunció esta mañana la frentista.

Así lo hizo en la presentación de un informe elaborado por el Instituto para o Desenvolvemento Económico de Galicia (IDEGA) de la USC a petición del BNG. Entre las conclusiones de este trabajo académico se observa que la evolución de los salarios en la comunidad avanza a un ritmo más lento que el del precio de la vivienda, lo que ha supuesto que el esfuerzo económico que tienen que hacer las familias para acceder a una vivienda en la mayor parte de los casos supera el 30% de los ingresos.

Una situación que ha multiplicado el interés de la ciudadanía en la vivienda pública protegida, con más de 20.000 personas registradas como demandantes al cierre del pasado año. Ana Pontón denunció, en este sentido, que pese a tratarse de la «principal preocupación para la ciudadanía» , la Xunta dejase de invertir 490 millones que tenía presupuestados para políticas de vivienda entre 2019 y 2025.

Así, Pontón propuso la protección permanente de toda vivienda protegida. «Sabemos que en los próximos cinco años caducará la cualificadción de vivienda protegida para 14.000 viviendas públicas. Creemos que es importante que toda esa vivienda se siga manteniendo en el ámbito de la gestión pública», demandó la portavoz nacionalista, que considera que la declaración de zonas tensionadas debe ser la herramienta a emplear para controlar el precio de los alquileres.

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El BNG celebrará esta misma semana una jornada específica sobre políticas de vivienda en la que abordará alternativas al modelo actual con personas expertas en la materia como la directora general de Nafarroa, una de las comunidades que está desarrollando una política de vivienda más avanzada.