Rueda asegura que el regreso de Alfonso Villares a la política es algo que "depende de él"

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha asegurado que el retorno del exconselleiro do Mar Alfonso Villares a la vida pública y política "es una cosa que depende de él" pero que "no tendría ningún problema", tras decidir la Audiencia de A Coruña no procesarlo por agresión sexual.

En su comparecencia tras la reunión semanal del Consello de la Xunta, Rueda ha manifestado, sobre si tiene previsto recuperar a Villares tal y como expresó después de su dimisión, que es una cuestión que depende del propio exconselleiro y que, por su parte, "habrá tiempo de hablar", ya que aún fue la semana pasada cuando se conoció la resolución judicial.

Villares dimitió en junio de 2025 al estar investigado como supuesto autor de la violación de una presentadora en una supuesta sumisión química, y el pasado 7 de abril la sección primera de la Audiencia Provincial de A Coruña confirmó que no se procesará por falta de indicios.

Rueda ha considerado que, tras esta resolución, hay quien "debería" pedir disculpas a Villares por las cosas que se llegaron a decir de él, tanto "ataques personales" como "juzgarlo" antes de que lo hicieran los jueces, aunque supone que nadie lo hará, lo que también "califica a una persona y de lo que es capaz".

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El presidente gallego ha destacado que el exconselleiro tomó una decisión "muy dura" y que es "un buen servidor público que dimitió por las razones que conocemos". Así que, después del pronunciamiento judicial "lógicamente no tendría ningún problema en volver a la vida pública", pero es una cosa que "depende de él".