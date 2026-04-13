Rueda seguirá adelante con su plan de control de bajas y afea a Díaz su amenaza de recurrirlo "sin conocerlo"
El presidente de la Xunta pide "un poco de tiempo" para concretar cómo funcionaría esta nueva hoja de ruta
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, confirmó este lunes su intención de continuar "adelante" con el plan de control frente al fraude en bajas laboralesanunciado la pasada semana en el Debate sobre el Estado de la Autonomía (DEA), celebrado en el Parlamento de Galicia. Reprobó, asimismo, a quienes "sin conocerlo" piden su retirada o amenazan con recurrirlo, en referencia a las declaraciones hechas por la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
"Creemos que es necesario actuar y actuaremos", sentenció el mandatario autonómico, quien aseguró que también hubo "muchas reacciones positivas", por lo que entiende que es "un tema opinable". "Lo más cómodo sería no reaccionar", declaró, al tiempo que insistió en que "existe un problema ahora mismo que afecta a la productividad".
A renglón seguido, confesó que le hace "gracia" que haya quien pida retirar o quiera recurrir un plan que "no conoce", por lo que ha advertido que sería recomendable actuar "con un mínimo de objetividad". Él, por su parte, ha asegurado que sigue teniendo "claro" que hay un problema ante el que "hay que intervenir".
Rueda pidió, a preguntas de los medios sobre cómo se materializará, "un poco de tiempo" para concretarlo. La intención de su Gobierno es, en breve, aprobar un decreto para regular esta coyuntura e intentar mejorar un sistema "cuyo funcionamiento es mejorable".
Más allá, se reafirmó en los términos en los que anunció el plan que, según dijo en la Cámara, tiene dos pilares fundamentales: la creación de dos unidades especializadas en dolencias musculares y de psiquiatría menor para dar "apoyo" a los profesionales del primer nivel asistencial que gestionan las bajas y el refuerzo del papel de las mutuas.
"No hacer nada no es una alternativa"
Sobre si se aprobará igual si los sindicatos lo rechazan, Rueda esgrimió que espera "una postura constructiva de aquellos que forman parte del diálogo social". "Yo espero que haya el máximo consenso posible y lo vamos a buscar, pero no hacer nada no es una alternativa", advirtió.
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