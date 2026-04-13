Sanidade adelanta el refuerzo de la vacuna contra el sarampión a los 2 años tras perder España el estatus de país libre de la infección

Dentro de las modificaciones continuas que el Ejecutivo gallego hace de su plan de vacunación, el presidente autonómico, Alfonso Rueda, anunció este lunes el adelanto del refuerzo de la vacuna contra el sarampión. Esta pasará a ponerse a los 2 años en vez de a los 3, como sucedía hasta el momento. La primera de las dosis se pone a los doce meses de vida.

La salida, el pasado mes de febrero, de España de la lista de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de países libres de este agente infeccioso es lo que ha propiciado esta decisión por parte de la Xunta. De este modo, desde mayo, en el centro de salud habitual, todos los niños y niñas nacidos desde el 1 de enero de 2024, cuando hagan dos años, recibirán la vacuna tetravírica. Los nacidos en 2023 que no estén vacunados recibirán su dosis a los tres años para completar su calendario.

Así las cosas, en lo que va de año, hasta la primera semana de abril, fueron notificadas cuatro sospechas de sarampión en la comunidad, siendo todas descartadas tras el análisis microbiológico. Desde 2021, en Galicia solo se detectaron dos casos confirmados de sarampión, ambos en 2024, uno de ellos importado y el otro vinculado epidemiológicamente al primero.

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Refuerzo de la gripe

Por otro lado, la Consellería de Sanidade amplía la vacuna de alta carga contra la gripe, que ofrece "más protección" y fortalecimiento del sistema inmunológico y que hasta ahora se administraba a mayores de 60 que vivían en residencias y al resto de ciudadanos de más de 70, para todos los mayores de 65 años. El objetivo, apuntó Rueda, es "llegar a un 35% de población diana hasta alcanzar las 730.000 personas".