Lluvia y temperaturas gélidas para empezar la semana en Galicia: así será el tiempo los próximos días

La semana comienza con un tiempo inestable en Galicia. Este domingo un frente asociado a una borrasca que se sitúa cerca de Irlanda llegó acompañado de una masa de aire frío que, por momentos, dejó grandes chaparrones de lluvia en diferentes puntos de nuestra geografía e hizo bajar la cota de nieve hasta los 1.000 metros en zonas de alta montaña. Una situación que mejora levemente este lunes, aunque todavía tendremos que echar mano del paraguas al menos hasta el miércoles.

Tal y como muestra el pronóstico de Meteogalicia, hoy nuestra comunidad se mantendrá entra las altas y las bajas presiones con circulación del oeste, lo que aproximará humedad desde el Atlántico y alguna línea de inestabilidad. Por ello, la jornada transcurrirá con cielos cubiertos que descargarán precipitaciones en forma de lluvia, más intensas en las provincias de A Coruña y Pontevedra.

Las temperaturas subirán ligeramente, pero todavía marcaran valores mínimos gélidos. En Lugo, Ourense o Santiago, los termómetros bajarán hasta los 4 grados, mientras que las localidades costeras como A Coruña, Vigo o Pontevedra descenderán hasta los 8 grados. En cuanto a las máximas, rondarán los 15 grados en las horas centrales del día.

Las temperaturas seguirán siendo gélidas durante la madrugada del martes / Cabalar

Mañana suben las temperaturas

La madrugada del martes ya no será tan fría en Galicia y aunque durante las primeras horas de la mañana todavía tendremos los cielos muy cubiertos con posibles lluvias débiles, la tendencia será que predomine el tiempo estable con el avance de la jornada.

Las temperaturas suben en general. Lugo y Ourense volverán a marcar los valores mínimos más bajos en nuestra comunidad con 9 grados, que subirán hasta rondar los 20 grados al mediodía en localidades como Santiago o Vigo.

El martes todavía tendremos los cielos muy cubiertos con posibles lluvias débiles / Antonio Hernández

Un miércoles muy parecido

El miércoles Galicia continuará instalada entre las altas y las bajas presiones, con vientos del Átlantico que seguirán acercando humedad a nuestra comunidad. Según el servicio de meteorología gallego, volverá a ser un día con cielos cubiertos en general que descargarán lluvias débiles en puntos del oeste de la provincia de A Coruña. Las temperaturas sin cambios, con mímimas de 9 grados en Lugo y Ourense y con máximas cercanas a los 20 grados en buena parte de nuestras geografía.

El tiempo inestable seguirá en Galicia durante la jornada del miércoles / Cabalar

El jueves llega la estabilidad

Pese a que los pronósticos a más de dos o tres días siempre pueden variar, la previsión de Meteogalicia es que a partir del jueves el tiempo mejore en Galicia. Durante la segunda mitad de semana se esperan condiciones que nos devolverán la estabilidad, con una probabilidad muy baja de lluvia. Las temperaturas seguirán subiendo.