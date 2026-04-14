Godzilla y Abel Caballero cara a cara en el Puente de Rande: el surrealista vídeo viral que triunfa en redes

¿Qué pasaría si Godzilla atacase Galicia? ¿Quién haría frente al enorme monstruo japonés? ¿Cómo podríamos sobrevivir? La pregunta, que bien podría surgir en la barra de un bar, ya tiene respuesta... al menos en el universo de la Inteligencia Artificial.

Un vídeo creado por la cuenta @galicia_artificial no ha tardado en llamar la atención del público en las últimas horas al imaginar un enfrentamiento tan improbable como irresistible: Godzilla enfrentándose cara a cara con el alcalde de Vigo, Abel Caballero, en pleno puente de Rande.

Detrás de esta propuesta está Marcos Mosquera, director de arte y diseñador especializado en IA, que desde hace dos años da forma en @galicia_artificial a escenas que mezclan elementos de la cultura mundial con identidad gallega. Sus creaciones, seguidas por miles de usuarios, recrean desde situaciones cotidianas de Galicia hasta leyendas gallegas de diversos ámbitos. Por ejemplo, el pasado año, con motivo del Día das Letras Galegas 'revivió' a Álvaro Cunqueiro, Rosalía de Castro, Ramón Otero Pedrato o Castelao, entre otros.

Recreación de Álvaro Cunqueiro / Marcos Mosquera @galicia_artificial

Un duelo de poder

En esta ocasión los dos protagonistas no tienen nada que ver con la cultura gallega, pero aún así, no tardó en llamar la atención. La pieza, de apenas diez segundos, traslada al monstruo japonés a la ría de Vigo siguiendo la estética de la serie 'Monarch: el legado de los monstruos'.

Así, uno de los monstruos más reconocidos de la historia emerge de las aguas viguesas y comienza a destruir el puente de Rande mientras todo el mundo huye despavorido.

Sin embargo, en medio del caos aparece una figura reconocible (a pesar de tener un parecido bastante cuestionable): Abel Caballero. Atraviado con traje gris, camisa blanca y corbata roja, el alcalde vigués se enfrenta a Godzilla con un ataque de "música y luz", como si del encendido de la Navidad viguesa se tratase. Y, como no puede ser de otra manera, triunfó Abel Caballero.

Unas reacciones tirando de humor

La publicación no ha tardado en volverse viral, con miles de visualizaciones en redes sociales, así como numerosos comentarios. Muchos usuarios, por ejemplo, tiran de retranca para comentar que "con lo que costó, debería de resistir todo" o que "ya decía yo que había atasco esta mañana"; mientras que otros bromean con que "Godzilla es del Depor" o que "no quería pagar el peaje, por eso está enfadado".

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Por su parte, tampoco faltan quienes ya imaginan el futuro de la idea, asegurando que "necesito esta película" o preguntándose "¿Para cuándo la serie?".