El teléfono contra el abuso y maltrato a mayores recibió en Galicia una llamada cada seis días en lo que va de año

El Teléfono contra el Abuso y Maltrato a las Personas Mayores, gestionado por la Confederación Estatal de Mayores Activos (Confemac), recibió en lo que va de año una llamada cada seis días en la comunidad gallega, hasta alcanzar las 13. En el conjunto estatal, más de 200 llamaron al 900 65 65 66 en los tres primeros meses del año.

Por tipos de maltrato, siguen predominando aquellos que "no se ven fácilmente" y el psicológico continúa siendo el más frecuente, representando el 30,9% del total. Le siguen los casos de negligencia (16,4%) y el maltrato económico (15,1%). También se identifican "vulneraciones" relacionadas con la libertad y los derechos (13,2%) y situaciones de abandono (10,5%). El maltrato físico ocupa el sexto lugar (7,9%), mientras que el institucional alcanza el 3,6% y en menor proporción se detectan casos de maltrato social (1,3%) y de automaltrato (1,0%).

Los hijos e hijas son los principales informantes, con 70 casos (34,6%), seguidos por las propias víctimas, que han contactado directamente en 42 ocasiones (20,6%). También destacan las comunicaciones realizadas por profesionales, con 16 casos (7,9%).

Los vecinos han informado de algún caso hasta en 17 ocasiones (8,4%) y en menor medida aparecen nietos y amigos, con 10 casos cada uno (4,9%) y los sobrinos hasta nueve veces (4,5%). No hay maltrato en el 5,9% de los casos y el 8% restante corresponde a otros informantes.

"Estos datos evidencian la importancia del entorno cercano en la detección, así como la creciente confianza de las propias personas mayores en este recurso y la formación de los profesionales para la detección de posibles casos", apostilló la confederación. Este año el teléfono cuenta con nuevo horario, siendo operativo de lunes a viernes en horario de 09.00 a 21.00 horas, mientras que los fines de semana y festivos atenderá de 09.00 a 14.00 horas.

Diferencias por comunidades

Por comunidades, Andalucía y Comunidad de Madrid registran el grueso de casos, con 47 cada una, lo que representa conjuntamente cerca del 46% del total. A continuación, se sitúa Cataluña con 23 casos (11,3%), seguida por Comunidad Valenciana, Galicia y Castilla y León, con 13 casos cada una (6,4% respectivamente).

En una posición intermedia se encuentran País Vasco y Extremadura, con siete casos cada una (3,4%), mientras que Castilla-La Mancha registra nueve casos (4,4%). En el tramo inferior de la distribución aparecen Aragón, Baleares y Murcia con cinco casos cada una (2,5%), Canarias con tres casos (1,5%), Asturias y La Rioja con dos casos cada una (1%), y finalmente Cantabria y Melilla con un caso respectivamente (0,5%).