Galicia abre el plazo para apuntarse a los campamentos de verano: cuándo solicitarlos, precios y destinos

Las casi 12.000 plazas disponibles para campamentos y actividades de verano ofertadas por la Xunta podrán solicitarse a partir de este jueves y durante 10 días hábiles. Así lo recoge el Diario Oficial de Galicia (DOG) en su publicación de este miércoles, donde detalla los requisitos para acceder a la programación para jóvenes gallegos de entre 9 y 30 años. Este año tendrán prioridad quienes no participasen en la convocatoria anterior.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, informaba este lunes de que el Consello dio el visto bueno "a la mayor oferta de plazas de campamentos y actividades de verano" en la historia de la comunidad, con 11.932 plazas para niños y jóvenes, lo que supone 302 más que en la campaña anterior. En concreto, estarán repartidas entre campamentos, minicampamentos, campos de voluntariado, propuestas de ocio alternativo para mayores de 18 años y uso de instalaciones juveniles.

La mayor oferta de la campaña Modo Verano Activo se corresponde con la modalidad de campamentos, destinados a niños y niñas de entre 9 y 17 años, y que este año cuenta con 8.050 plazas repartidas en 36 instalaciones de las 4 provincias, lo que supone 173 más con respecto a las del año pasado.

A estas hay que sumarles las 301 disponibles fuera de la comunidad a través de los intercambios con el País Vasco, Castilla y León, Castilla-La Mancha, La Rioja, Madrid y Cantabria. Además, se añaden 105 plazas en los campamentos específicos para personas con discapacidad convocadas a través de la Consellería de Política Social.

Con una duración de entre ocho y 12 días por turno durante los meses de julio, agosto y septiembre, esta propuesta brinda actividades para divertirse y también encaminadas al enriquecimiento personal y vital de sus participantes. En este 2026 se incluyen varios campamentos nuevos como Experiencia Galicia Calidade del Verano, en Boqueixón; Explora el rural, en Vilariño de Conso; Naturaleza junto al mar, en Porto do Son; o Campamento de música rock y Campamento creativo artístico, ambos en Santiago.

Los 'minicampamentos'

El conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos López Campos, explicó que, como novedad, se instaurará "la prioridad de aquellos que no participaron en ninguna actividad el pasado verano". De este modo, se busca dotar al sistema de una mayor equidad, al garantizar la rotación en la adjudicación de las plazas de un año para el otro.

La Xunta destacó también que esta campaña aboga cada año plenamente por la integración y la inclusión, de manera que todos los jóvenes tienen la oportunidad de participar en igualdad de condiciones y con independencia de sus necesidades específicas, contando siempre con el personal especializado que se precise. Así las personas con discapacidad pueden presentar su solicitud de participación por el procedimiento general, por la vía de las plazas reservadas de inclusión (355), o bien a través de los campamentos específicos de la Consellería de Política Social.

Así, para la franja de edad comprendida entre los 9 y 12 años vuelven los minicampamentos Conoce Galicia, una propuesta lúdico-formativa que aumenta en cerca de 100 sus plazas con respecto a 2025, llegando a las 876. Se trata de una propuesta que se desarrolla en espacios naturales con una duración de cinco días, de lunes a viernes, en alojamientos distribuidos por toda la geografía gallega y que cuenta con 13 programas.

Su objetivo es favorecer las necesidades de conciliación y cuidado de las familias al tiempo que se fomenta el conocimiento de la riqueza natural y patrimonial de Galicia. Entre otros, se desarrollarán El Sonido de las Furnas, en Porto do Son; Pequeaventura en la granja, en Silleda; o Descubriendo el Mar III, en Sanxenxo.

Por otra parte, se le da continuidad al paquete de actividades de ocio educativo, alternativo y saludable para personas de 18 la 30 años, que se puso en marcha en 2024, y que ofrece 160 plazas centradas en cinco programas de cuatro días de duración. Los chicos podrán mejorar las competencias y habilidades a través de la educación no formal de manera que conozcan la geografía y el patrimonio natural, cultural y etnográfico de Galicia.

Campos de voluntariado para mayores de edad

Para mayores de 18 años, la Xunta organiza los campos de voluntariado, que incrementan sus plazas en esta convocatoria, hasta las 815. De ellas, 665 se distribuyen entre las 40 propuestas localizadas en Galicia, a las cuáles hay que sumar otras 75 plazas en otras comunidades autónomas y 75 más en el extranjero.

Estas acciones se desarrollan mayoritariamente en colaboración con los ayuntamientos y pretenden favorecer la convivencia, la participación, la tolerancia y la solidaridad entre la juventud y su entorno, a través de la colaboración desinteresada y voluntaria en trabajos diversos al tiempo que disfrutan de alternativas de ocio y tiempo libre.

Instalaciones juveniles

Asimismo, la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude incluye en su campaña de verano el uso de las instalaciones juveniles por parte de asociaciones, entidades prestadoras de servicios a la juventud, escuelas de tiempo libre, corporaciones locales y otras entidades públicas o privadas que lleven a cabo planes relacionados con los jóvenes. La propuesta tiene 1.270 plazas organizadas en turnos de cinco a 10 días de duración.

Los precios

Los precios cambian en función del formato y del destino de la actividad a la que se quiera acudir. De este modo, los minicampamentos, los de menor coste, parten de los 92,50 euros. Por su parte, los campamentos tradicionales se mueven en una horquilla que va de los 117,36 a los 193,30 euros. El precio se eleva en el caso de los que quieran tener como destino otras comunidades, alcanzando los 284,50 euros.

La Xunta mantiene, además, descuentos del 50% para familias numerosas, monoparentales y acogedoras, y del 25% para titulares del Carné Xove.