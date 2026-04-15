Más de 20 aspirantes compiten por cada piso en alquiler en la provincia de A Coruña

El mercado del alquiler en la provincia de A Coruña mantiene una elevada presión de la demanda, con más de una veintena de posibles inquilinos compitiendo por cada vivienda disponible, en línea con el repunte generalizado de la competencia que se registra en el conjunto del Estado. Así lo refleja el último informe del portal inmobiliario Idealista, que sitúa en 41 el número medio de contactos por anuncio en España durante el primer trimester del año, es decir, un 17% más que en el mismo periodo del año anterior.

Un incremento que evidencia el creciente desequilibrio existente entre la oferta y la demanda, un fenómeno perceptible también en Galicia, aunque con menor intensidad que en los grandes mercados urbanos. En A Coruña, el nivel de competencia se sitúa en 24 interesados por vivienda, con un repunte ligeramente superior al de la media estatal, del 18% en relación al primer trimestre del pasado año. Aún así la provincia, que registra la mayor competencia en el ecosistema gallego, se sitúa en la franja media dentro del contexto estatal, lejos de los picos de tensións que se registran en provincias como Álava o Navarra, que superan el centenar de interesados por oferta.

Así, en el resto de la comunidad, el comportamiento es desigual. Pontevedra presenta niveles de competencia similares a los de A Coruña, con 23 posibles inquilinos por cada inmueble disponible para el alquiler, lo que supone el mayor crecimiento en el contexto gallego: un 31% más de competencia en comparación al mismo periodo del pasado año. Mientras que Ourense y Lugo, registran repuntes muy contenidos —inferiories al 5%—, con 19 y 17 contactos por cada oferta de alquiler, respectivamente, durante el primer trimestre.

A nivel estatal, la competencia alcanza cotas especialmente elevadas en Álava, que lidera el ranking con 118 interesados por vivienda, seguida de Navarra (109) y Barcelona (98). En el extremo opuesto se sitúan territorios como Cáceres (10), Salamanca (13) o Badajoz (14), donde la presión de la demanda es considerablemente menor.

En cuanto a las capitales, Barcelona se mantiene como el gran epicentro de la tensión del alquiler, con 99 contactos por anuncio, muy por encima de Madrid (47) o Valencia (35). Incluso en ciudades intermedias se observan cifras muy elevadas, como Guadalajara (127) o Vitoria (125), lo que confirma la extensión del fenómeno más allá de los grandes núcleos urbanos.

El informe también señala que la competencia ha crecido en la mayoría de capitales españolas durante el último año, con incrementos especialmente destacados en Barcelona (58%), San Sebastián (27%) o Málaga (24%). Solo unas pocas ciudades, como Sevilla, han registrado descensos. En el ámbito gallego, todas las capitales gallegas han registrado un incremento de la competencia. No obstante, especialmente reseñable es el caso de A Coruña, donde los propietarios reciben ya 34 llamadas de media tras situar un inmueble en el mercado, casi un 50% más con respecto al mismo periodo del pasado año.

Desde el portal inmobiliario advierten de que esta situación responde, en parte, a la reducción de la oferta disponible. Según su portavoz, Francisco Iñareta, las medidas de control de precios aplicadas en algunos mercados han contribuido a frenar las subidas, pero también han limitado el número de viviendas en alquiler, intensificando la competencia y dificultando el acceso para amplias capas de la población.