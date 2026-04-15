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Directivos de Loterías apreciaron una "postura honesta" en el lotero y su hermano al entregar el boleto millonario

Aseguraron en el juicio que este es un "caso extraordinario" y no vieron nada que les pudiese llamar la atención

El lotero, Manuel Reija, a su llegada a los juzgados con su abogado

El lotero, Manuel Reija, a su llegada a los juzgados con su abogado / Gus de la Paz

Ana Carro

A Coruña

Directivos de Loterías cuando fue sellada la primitiva millonaria de A Coruña --algunos de los cuales figuraron como investigados al inicio del caso de la Primitiva millonaria-- manifestaron este martes en la segunda sesión del juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de A Coruña que apreciaron una "postura honesta" en el lotero, Manuel Reija, y en su hermano Miguel, entonces delegado provincial de Loterías, al entregar el boleto premiado con 4,7 millones de euros.

El que era presidente de la Selae en aquel momento, José Miguel Martínez Martínez, recordó que fue Miguel Reija quien le pidió una reunión en julio de 2012. El encuentro se produjo en Madrid. "El señor Reija llegó y me contó que un administrador de Loterías, su hermano, había encontrado un resguardo de Primitiva con un premio mayor. Ante esa comunicación, me quedo perplejo y lo remito al director de negocios", detalló Martínez, que autorizó que un funcionario "viajase a A Coruña para recoger el boleto" y depositarlo en una caja fuerte de la Selae. "Esta situación era y sigue siendo excepcional. No todos los días aparece sin dueño un resguardo con un premio de 4,7 millones", señaló.

Reconoció, ante preguntas de las acusaciones, que estos boletos son "títulos al portador". Es decir, que se inicia "el procedimiento para efectuar el pago si cualquier persona acude como legítimo propietario". Apunto que "la Selae no tiene obligación de hacer averiguaciones" sobre quién es el ganador, aunque sí se "pueden pedir los datos de identificación" .

"Podía haberlo cobrado él o un tercero"

El entonces director de negocios, Juan Antonio Gallardo López, expuso que, cuando el presidente de la Selae le contó lo sucedido, entendió que había "una postura honesta en la devolución del resguardo". "Vimos que el punto de venta --la administración de San Agustín-- no tenía antecedentes. Jamás había tenido un retraso en recaudación ni reclamaciones de mal funcionamiento. Asumimos la veracidad de que lo había encontrado", dijo, y aseguró que "podía haberlo cobrado él o un tercero".

Comentó que intentaron buscar al ganador y que incluso hubo una reclamación, refiriéndose a la de Manuel Ferreiro, cuya familiar es una de las reclamantes en este juicio, pero fue descartada entonces porque no coincidían el relato ni las huellas.

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Gustavo de la Paz

Sobre los registros de la máquina del despacho de San Agustín, explicó que si hubiesen pensado que "había un acto delictivo", lo habrían "denunciado".

El abogado del delegado insistió en que las labores de su patrocinado eran solo de "organización o comunicación", pero su cometido no era investigar boletos extraviados, como así afirmaron los directivos interrogados.

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También declararon como testigos los entonces director de operaciones de la Selae, José Manuel Martínez Ortiz del Pozo, y el jefe de servicio, Juan Antonio López Martínez, quien dijo que "no" vieron "nada" que les llamase la atención en los datos analizados. "Intentamos ser lo más diligentes posible, queríamos que apareciera el titular del boleto. Actuamos lo mejor que pudimos", aclaró.

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