Estafa en A Coruña: un gestor engaña a una viuda con más de 190.000 euros y trámites inexistentes

La Policía Nacional detuvo a un gestor de A Coruña por la estafa de más de 190.000 euros a una viuda que recurrió a su gestoría para tramitar diferentes servicios en enero de 2024. La víctima, que residía en Suiza con su marido, se trasladó a la ciudad herculina tras el fallecimiento de él, llegando a cobrar una cuantiosa póliza de defunción.

Según fuentes policiales, una vez que la mujer se asentó en Galicia decidió gestionar el cobro de dicha póliza y regularizar su situación administrativa en el país. Para ello, y aconsejada por un conocido, acudió a la gestoría en la que trabajaba el detenido.

«Dicho gestor, aprovecha la situación de vulnerabilidad de la víctima, sin apoyo familiar ni social en el país y en situación irregular, además de su desconocimiento de la materia, para cobrarle la cantidad de 191.000 euros a cambio de gestionar el cobro del seguro por defunción, la pensión de viudedad y la tramitación de la residencia en nuestro país», explican fuentes de la Policía Nacional. Esta cantidad triplicaría los honorarios habituales que un profesional cobraría por las gestiones.

Ingresaba el dinero estafado en una cuenta bancaria

El gestor le indicaba que la mayor parte del dinero solicitado era para gastos, tales como viajes a Suiza o la supuesta agilización mediante pago, a sus contactos con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, para los trámites de regularización. La otra parte restante correspondería a una «comisión por los servicios prestados». Sin embargo, él no llegó a tramitar ninguno de los servicios expuestos.

«Una vez recibido el dinero en una cuenta abierta por el presunto autor, sugiere a la víctima no salir mucho de su domicilio para no ser vista por la policía, no realizar trámites en el banco y no interesarse por las gestiones que se llevan a cabo», indican fuentes policiales. La excusa era que la propia entidad bancaria o las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado podían «paralizar» las gestiones. A un tiempo, evitaba avanzar en los trámites y ejercía, durante un tiempo, un control férreo sobre la mujer, impidiéndole disponer de su propio dinero para el día a día.

La investigación determinó que el autor abrió una cuenta bancaria destinada a ingresar el dinero estafado, haciendo múltiples reintegros en metálico y varias transferencias a empresas de alguna manera vinculadas a él o a sus familiares, con el objeto de dificultar la trazabilidad del dinero, así como su bloqueo y recuperación y darle apariencia de legalidad, sin que llegase a realizar ninguno de los trámites solicitados por la víctima. Tras la práctica de las diligencias policiales y el bloqueo de la cuenta bancaria utilizada, ha sido recuperado parte del dinero estafado y el detenido ha sido puesto a disposición judicial.